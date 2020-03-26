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Народный карантин
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FT: КНДР негласно попросила о помощи в борьбе с коронавирусом

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  • 26.03.2020, 15:33
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FT: КНДР негласно попросила о помощи в борьбе с коронавирусом

Северокорейская диктатура не может самостоятельно диагностировать вирусоносители.

КНДР негласно обратилась за международной помощью в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Пхеньян хочет приобрести тесты на коронавирус. Северная Корея отправила соответствующие запросы, в частности, во Всемирную организацию здравоохранения и Международный красный крест. Помимо прочего, как утверждают источники, просьбы о помощи адресованы также России и Китаю, сообщает "Радио Свобода".

В официальной мировой статистике по распространению коронавируса нового типа КНДР отсутствует. Однако эксперты в области медицины полагают, что у страны нет достаточных возможностей для диагностики вирусоносителей.

Один из источников Financial Times рассказал, что в КНДР в начале годе протестировала на короновирус около 600 человек. Результаты проверки оказались отрицательными. Тесты доставили из-за границы.

После того, как в январе в Ухане появились сообщения о вспышке COVID-19, Северная Корея немедленно закрыла свои границы.

Согласно сообщениям северокорейских государственных СМИ, за последние два месяца на территории КНДР в карантин было отправлено 10 тысяч человек. Международные эксперты в области здравоохранения считают, что под ограничения попадали все, у кого были обнаружены симптомы Covid-19.

По данным Financial Times большинство международных организаций добиваются отмены санкций ООН, чтобы разрешить легальные поставки медицинских товаров в Северную Корею, но этот процесс занимает несколько недель. Эксперты опасаются обострения гуманитарного кризиса в стране.

Распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре прошлого года в Китае. Затем центр эпидемии переместился в Италию. На сегодняшний день в мире вирусом заражены почти полмиллиона человек. Число выздоровевших составляет более 177 тысяч. Более 22 тысяч пациентов умерли.


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