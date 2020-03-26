Cергей Сацук: Меня заказали, конкретно и серьезно 5 26.03.2020, 16:27

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Текст главного редактора «Ежедневника», который он попросил опубликовать в случае своего задержания.

Несколько месяцев назад главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук оставил "Еврорадио" текст на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от "гонца" — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.

25 марта 2020 года случай наступил — главного редактора "Ежедневника" задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. По неофициальной информации, Сергея подозревают во взятке.

Как в Беларуси заказывают журналистов

Меня заказали, конкретно и серьезно. Пишу об этом чисто в целях самозащиты и поэтому начну почти с начала.

После публикации статьи "Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови" , где рассказывалось о закупке медизделий в 9-13 раз выше реальной, ко мне пришел "гонец". Сначала он обвинил меня в публикации заказной статьи. Потом, противореча сам себе, начал давить на меня словами: "Зачем ты все это публикуешь?", "Зачем мешаешь людям работать?", "Ты ведь с этого ничего не имеешь, а мог бы жить хорошо, а не барахтаться в долгах, не тонуть в кредитах", "Сколько ты борешься с коррупцией, лет 20? И что, победил?". Ну и так далее.

Я возразил, что мне достаточно того, что в Беларуси прекратят покупать медицинские изделия по цене в 10 раз выше реальной. "Гонец" сказал, что не прекратят: мол, система такая. Поэтому, если уйдет одна, вторая, третья компания, на их место придут другие, которые будут работать точно также. "Ну, может быть, будут продавать не в 10 раз, а в 5 раз дороже".

"Уже хорошо, бюджет сэкономит миллионы" , — ответил я.

"А ты с этого что-то получишь?" — спросил "гонец".

«Ничего".

"Может быть, ты думаешь, что медицина наша лучше от этого станет?"

"Не знаю, — честно признался я. — Надеюсь, что станет».

"Не станет. Он просто за эти деньги построит себе еще один дворец", — заявил "гонец", явно намекая на главу государства.

Так продолжалось с полчаса. Поняв, что меня не переубедить, визитер перешел собственно к тому, для чего пришел. Он передал мне, что люди ему конкретно сказали, что терпение у них закончилось, что в Беларуси человеческая жизнь и человеческая свобода ничего не стоят, что им легче заказать человека, чем покупать билеты на острова. Тут нужно пояснить, что в ходе последнего расследования я пытался вызвать на откровенный разговор человека и взять у него генеральное интервью, чтобы соблюсти объективность. Для этого я немного провокационно написал ей в Linkedin, что могу перенести дату публикации и дать ей неделю на то, чтобы купить билеты на какой-нибудь остров и жить там безбедно до конца жизни. И вот, именно после этой статьи ко мне приходит "гонец" и передает слова потерявших терпение людей, что им проще заказать человека, чем покупать билеты. Тем более, как мне, опять же, объяснили, в Беларуси я остался один такой возмутитель спокойствия.

Все предельно ясно. Без какого-либо двойного толкования. Особенно когда предупреждение подкрепляют словами: "Подумай о своей семье, что с ними будет..." Я знаю, что семье без меня труба. Жена — инвалид с пороком сердца, с удаленной щитовидкой, да еще с аневризмой. Врачи еще в 2011-м не давали гарантий, что она доживет до конца года. Я прекрасно понимаю, что случись что со мной — она не переживет. Здесь без вариантов. Поэтому я отложил в ящик практически подготовленный второй материал, где рассказывалось о том, кто является реальным владельцем посреднических английской и австрийской компаний, продающих нам медизделия по ценам в 10 раз выше реальной и в 4,5 раза выше, чем покупает Россия, у которой мы постоянно деньги клянчим. Семья важнее, решил я и сказал себе "СТОП".

Какое-то время было тихо, но потом маховик белорусской системы завертелся. Думаю, поводом стало мое выступление на "Белсате" все по той же теме — коррупции в Минздраве.

Я 20 лет работаю с правоохранителями и хорошо знаю, что, если твои контакты вдруг все разом пропадают (не отвечают на звонки и на письма), это означает, что тебя взяли в оперативную разработку.

"Ну взяли и взяли, мне скрывать нечего, пусть пасут», — подумал я.

Но вот в "СБ" вышла статья про "Ежедневник" и меня, где прямым текстом говорится, что я за деньги помогаю устранять конкурентов. Никаких доказательств, как и никаких опровержений материала наших расследований нет. Просто голословное обвинение в том, что я жирую на конкурентной борьбе бизнесменов. И дальше: "Если подозрения подтвердятся..." Подтвердить в Беларуси не проблема, конечно же.

Я прекрасно знаю, что это подготовка информационного поля к моему задержанию. Я знаю, чьих это рук дело. Имя этого генерала, который "крышует" системную коррупцию Минздрава, известно всем, кто крутится в этом бизнесе. Именно он более десяти лет, сначала в Генпрокуратуре, а потом в Следственном комитете, давил всякие попытки влезть в этот бизнес со стороны правоохранительных органов. Теперь вот ему сделали заказ на журналистов.

"Белсат" — из той же серии. Кому-то очень хочется, чтобы суд над бывшим замминистра здравоохранения Игорем Лосицким стал верхушкой разборок с коррупцией в системе здравоохранения. Хотя есть люди более и влиятельные и неприкосновенные. Но их трогать нельзя и поэтому нужно пресечь любые попытки журналистов копать дальше.