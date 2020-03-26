Раса Юкнявичене: Нет ни одной страны в мире, которой бы не угрожала эпидемия коронавируса 26.03.2020, 18:46

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

При этом есть страны, которые распространяют дезинформацию.

О том, как эпидемия коронавируса может повлиять на безопасность Литвы и как Европейский Союз намеревается помогать своим странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, рассказала Charter97.org европарламентарий от литовской партии консерваторов и экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

— Как эпидемия коронавируса может повлиять на национальную безопасность Литвы?

— Во-первых, нет ни одной страны в мире, которой бы не угрожала эпидемия коронавируса. Во-вторых, эпидемия проявляется в том, что в странах нарастает внутренняя напряженность, нервозность в общественной сфере. В такой ситуации, как на дрожжах появляются и разрастаются теории заговора. К сожалению, люди самостоятельно не всегда могут разобраться, где правда, а где ложь, не все понимают, как появляются и распространяются коронавирусы. Социальные сети, вещь, конечно, хорошая, но они одновременно являются почвой, на которой превосходно разрастаются семена беспокойства и теорий заговора.

К тому же есть государства, которые подливают масла в огонь. Соответствующие структуры Европейского Союза, ответственные за борьбу с дезинформацией сообщают, что имеют место очень активные попытки дестабилизировать общества западных стран.

— Вы упомянули внутренние угрозы, а что с внешними?

— Из внешних угроз не может не беспокоить, например, то, что несмотря на эпидемию коронавируса Россия в Калининградском округе проводит учения, во время которых используются ракетные комплексы «Искандер», которые как мы знаем являются эффективным наступательным вооружением.

— В СМИ часто упоминается о том, что помощь отдельным странам ЕС оказывает Россия и Китай и практически нет никакой информации об общей европейской солидарности.

— Возможно, дело в том, что ЕС несколько уступает централизованным странам, таким, как Россия, в способности заниматься самопиаром.

Думаю, ЕС сможет проявить себя в области сохранения экономики от негативного влияния эпидемии. Сегодня я и мои коллеги по Eвропарламенту приняли участие в виртуальном заседании по поводу одобрения так называемого «коронавирусного пакета», который в том числе включает денежные фонды, которые ЕС планирует потратить на борьбу с коронавирусом и на помощь странам, которые наиболее пострадают от эпидемии. Европейский Центробанк также предназначил очень большую сумму денег на те же цели.

Что касается возможности прямого влияния ЕС, то мне также хотелось бы отметить, что ответственность за свое здравоохранение несут страны-члены Европейского Содружества, а не непосредственно Брюссель. И мне хотелось бы отметить, что сейчас больше всего Брюссель критикуют те, кто больше всего сопротивлялся попыткам централизации.