«Баста»: В Минске три больницы переполнены, от врачей требуют скрывать диагноз Covid-19 28.03.2020, 11:00

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Иллюстрационное фото

Что происходит в столичных медучреждениях?

Похоже, подтверждается информация, которую мы опубликовали вчера – о том, что в некоторых больницах у врачей взяли подписку о неразглашении информации о количестве пациентов с диагнозами, симптомы которых похожи на Covid-2019. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили несколько источников.

Пишет читатель, который представился сотрудником одного из учреждений здравоохранения Минска: «В ГКИБ (Городская клиническая инфекционная больница) на Кропоткина еще неделю назад всех заставили подписать бумагу о неразглашении данных по количеству зараженных. В случае нарушения, особенно, если передадут информацию журналистам – увольнение по статье. Все серьезно, но желающих рисковать работой без возмонжности устроится потом по специальности немного».

«Есть информация, что врачи подписали соглашение о неразглашении, в котором прописан запрет распространения какой либо информации про коронавирус. Отсюда все и беды. Кажется, реально зараженных в Беларуси больше, чем сообщает Минздрав. 6-я и 9-я больницы в Минске забиты полностью. Также, как и «инфекционка» на Кропоткина», - пишет еще один наш канала из Минска.