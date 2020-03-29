Белорусы требуют вернуть законный выходной 4 апреля 6 29.03.2020, 12:15

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Люди возмущены практикой отработки в то время, как прогрессивные страны сокращают рабочую неделю.

Полторы тысячи белорусов уже подписали петицию к министерству труда с просьбой сделать 4 апреля «законным выходным». Белорусское правительство назначило субботу, 4 апреля рабочим днем - как «отработку» за 27 апреля.

Авторы петиции напоминают , что 9 мая (государственный праздник) выпадает на выходной - субботу, поэтому предлагают дать по этому поводу дополнительный выходной.

«Считаем это справедливым и целесообразным, особенно в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, обусловленной пандемией коронавируса и вызванной этим необходимостью строгого карантина. Поскольку введение общеобязательного карантина, судя по всему, не планируется, просим обеспечить дополнительный, законный выходной 4 апреля, а 27 апреля считать выходным в связи с выпадением праздничного дня на 9 мая», - пояснили авторы петиции.

Они напоминают, что «прогрессивные страны переходят на четырехдневную рабочую неделю», а в Беларуси в это время продолжается «нечеловеческая практика отработки дополнительных выходных дней, что очень часто приводит к необходимости выхода на работу в шестой день недели».