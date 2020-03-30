В Украине новые министры финансов и здравоохранения 4 30.03.2020, 16:52

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Верховная рада назначила их со второй попытки.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии проголосовали за назначение Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, передает корреспондент издания "Гордон".

Cегодня украинский парламент отправил в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Для назначения новых министров голосов не хватило. Однако украинский парламент собрался еще раз и проголосовал новых министров.