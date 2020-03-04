Трамп прокомментировал выход Блумберга из президентской гонки 3 4.03.2020, 20:07

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Блумберг потратил на свою президентскую кампанию более 700 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал выход миллиардера Майкла Блумберга из президентской гонки демократов и его намерение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена.

По словам Трампа, Мини Майк мог бы сэкономить миллиард долларов, если бы заранее узнал от него, что не имеет того, что нужно для борьбы за Белый дом. Также республиканец предрек крах альянсу миллиардера с бывшим вице-президентом. «Теперь он вложит деньги в кампанию Сонного Джо, надеясь сохранить лицо. Это не сработает!» — написал президент CША.

Блумберг, чье состояние превышает 60 миллиардов долларов, потратил на свою президентскую кампанию более 700 миллионов долларов, в том числе 500 миллионов на рекламу в преддверии «супервторника» — самого масштабного дня на этапе отбора кандидатов в президенты США. Несмотря на крупнейший среди всех претендентов объем вложений, в «супервторник» Блумбергу удалось победить только на праймериз на Американском Самоа в Тихом океане и в целом собрать лишь несколько десятков голосов делегатов-выборщиков, пишет Associated Press. Победителем «супервторника» среди демократов стал Байден, заручившийся поддержкой 452 делегатов, вторым с 382 голосами стал сенатор Берни Сандерс.