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СМИ: В Сирии убили генерала «Армии тигров», которого охранял спецназ Путина

  • 5.03.2020, 9:26
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СМИ: В Сирии убили генерала «Армии тигров», которого охранял спецназ Путина

Сухейль аль-Хасан вел боевые действия против турецких войск в провинции Идлиб.

В Сирии убили генерала и главу армии президента Башара Асада "Армии Тигров" Сухейля аль-Хасана.

Об этом сообщает Kavkaz Center в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Только что. Главарь асадитской "армии тигров" и Сухейль Хассан умер от полученных ран в больнице в Хама, куда его доставили из Саракиба", - говорится в сообщении.

Он лично участвовал в боевых действиях в самых горячих точках Сирии. Его спецподразделение всегда шло в авангарде наступления сирийской армии против турецких войск.

По последним данным, Сухейль аль-Хасан вел боевые действия против турецких войск в провинции Идлиб на северо-западе в окрестностях города Саракиб. В ходе одного из боевых столкновений он получил тяжелые ранения и был отправлен в госпиталь.

Российские военные эксперты утверждают, что Сухейль аль-Хасан - один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада.

В сети опубликовали фото, на которых российские оккупанты из спецназа ССО РФ (силы специальных операций), круглые сутки охраняющие асадитского главаря.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.


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