Какой напиток нужно пить после обеда, чтобы снизить холестерин 5 9.09.2026, 13:42

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Он доступен каждому.

Кефир – это простой и доступный напиток, который обладает противовоспалительными свойствами, благотворно влияет на пищеварение и помогает улучшить качество сна. Употребление его после обеда может принести значительную пользу для здоровья.

Об этом сообщает сайт The Mirror.

Поддерживает работу пищеварительной системы

Кефир представляет собой ферментированный молочный продукт, богатый пробиотиками. Эти полезные бактерии способствуют поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника, улучшая переваривание пищи и снижая риск расстройств желудка. Люди с непереносимостью лактозы могут выбирать безлактозные варианты напитка.

Писательница Ани Моралес поделилась, что после рекомендации включить кефир в рацион после обеда, она почувствовала заметное улучшение в работе желудка и сна.

Кефир можно легко приготовить в домашних условиях и добавлять в различные блюда – завтрак, десерты или соусы. Он также содержит клетчатку, способствующую регулярному очищению кишечника, а его пробиотические свойства помогают укреплять иммунитет и защищать организм от вредных микроорганизмов.

Помогает контролировать вес

Этот напиток не только укрепляет кости благодаря высокому содержанию кальция, но и может способствовать снижению веса. Однако важно учитывать, что кефир имеет довольно высокую калорийность – около 168 калорий на 240 миллилитров.

Исследования показывают, что ферментированные продукты обладают противоопухолевыми свойствами, помогая организму бороться с различными видами раковых клеток.

Доктор Тим Спектор рекомендует регулярно включать кефир в рацион, так как он положительно влияет на микробиом кишечника, увеличивая количество полезных бактерий. Помимо кефира, аналогичным эффектом обладают другие ферментированные продукты – квашеная капуста, кимчи, чайный гриб, а также некоторые виды сыров, например, бри.

Когда стоит отказаться от кефира

Несмотря на полезные свойства, кефир противопоказан при ряде состояний. Его не рекомендуется употреблять людям с дисбактериозом, заболеваниями печени, аллергическими реакциями, а также при повышенной кислотности желудка.

Маленьким детям до шести лет кефир также не стоит давать, так как он может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

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