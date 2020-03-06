Лукашенко наградил экс-губернатора Петербурга орденом Франциска Скорины 1 6.03.2020, 14:24

Фото: ТАСС

Орден получила Валентина Матвиенко.

Лукашенко вручил председателю Совета Федерации Федерального собрания России, занимавшей восемь лет должность губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины, сообщает БелТА.

Соответствующий указ Лукашенко подписал еще весной 2019 года, однако вручить награду получилось только 5 марта, во время его встречи с В. Матвиенко во Дворце Независимости в Минске.

— В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей, — сказал Лукашенко. — Очень рад, что вы приехали.

Особую комичность cитуации придает известно заявление Лукашенко о белорусском первопечатнике, чье имя носит орден:

"Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нем говорят.

Напомним, что Франциск Скорина жил в 1490-1541 годах, а город Петербург был основан в 1703-м.