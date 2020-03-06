Раскрыты неизвестные ранее факты о двух поколениях Радзивиллов 6.03.2020, 17:58

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Фото: Андрей Дыбовский

Какие открытия сделаны?

Экспозиция о погребальной культуре Радзивиллов впервые откроется в Несвижском замке в мае. На всеобщее обозрение выставят личные вещи представителей двух поколений знаменитого рода. Проводя поисковые работы в усыпальнице костела Божьего Тела, ученые сделали несколько уникальных находок и смогли больше узнать об их владельцах. О главных открытиях рассказал старший научный сотрудник музея-заповедника Андрей Блинец, пишет tut.by.

Экспозиция создается благодаря финансированию Европейского Союза в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвия — Литва — Беларусь. Изучали захоронения князей Радзивиллов специалисты из Беларуси и Литвы. Главной целью стала идентификация останков, сохранение и реставрация предметов, обнаруженных в саркофагах. В частности, были изучены захоронения представителей двух поколений XVIII века: Михаила Казимира Рыбоньки, его жены Франтишки Уршули, брата Иеронима Флориана, а также сыновей Кароля Станислава Пане Коханку и Иеронима Винцента.

Многие предметы, хранившиеся в саркофагах, сильно пострадали и разрушились, поэтому их оставили на хранении в фондах музея-заповедника для изучения и реставрации. По словам историка, такое решение было единственно возможным: дальнейшее нахождение артефактов в крипте привело бы к их уничтожению. Для Беларуси, где было и так утрачено немало историко-культурных ценностей, этот вопрос приобретает особую актуальность.

Какие открытия и находки сделали ученые?

Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька был невысоким — всего 163 сантиметра

Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька. Изображение: wikipedia.org

— Мы можем говорить о том, что гетман был довольно плотным мужчиной. Его рост составлял 163 сантиметров, а объем талии был 116 см. Когда его хоронили, на голове была надета шапочка, от которой сохранилась лишь шелковая подкладка, вата (ею был подбит головной убор) и фрагменты меховой оторочки. Одет он был в льняную рубашку и верхнюю одежду из синей шерсти на шелковой подкладке. На груди вышита восьмиугольная звезда ордена Белого Орла, кавалером которого был великий гетман, с девизом «Pro fide, lege et rege», что переводится «За веру, короля и закон», — говорит историк.

Ценной находкой, которую можно будет увидеть на выставке, станут фрагменты сабли-карабелы и деревянных ножен, обтянутых черной кожей. Сабля относится к довольно распространенному в XVII—XVIII веках типу холодного оружия. Хорошо сохранилась костяная рукоять в форме головы орла с загнутым вниз набалдашником и прямая крестовина. А вот сам клинок распался на несколько фрагментов.

Франтишка Уршуля Радзивилл носила туфли на высоких каблуках

Франтишка Уршуля Радзивилл. Изображение: wikipedia.org

Первая жена Михаила Казимира Радзивилла Франтишка Уршуля умерла в 1753 году. Изучив останки, ученые подтвердили, что женщина страдала артритом коленных суставов. Известно, что Франтишка Уршуля часто жаловалась на боли в суставах, что, впрочем, не мешало ей носить довольно экстравагантную обувь. Похоронена она была в обтянутых шелком остроносых туфлях из тонкой кожи на высоком каблуке, которые также будут представлены на выставке.

Иероним Флориан Радзивилл был лысым, но с идеальными зубами

Иероним Флориан Радзивилл. Изображение: wikipedia.org

Останки этого представителя знаменитого рода были забальзамированы и до наших дней хорошо сохранились. Впрочем, как и модная одежда XVIII века, в которую он облачен: длинная льняная рубашка с кружевным воротом и манжетами, перчатки из тонкой светлой кожи, шелковые чулки с орнаментом, туфли из узорной парчи на каблуке.

После смерти из тела были извлечены органы, а сердце князя долгое время хранилось в слуцком костеле, пока в 1882 году его не нашел писатель и историк Александр Ельский. Позже оно было перенесено в Несвиж и с тех пор хранится в отдельном сосуде рядом с саркофагом князя.

По словам Андрея Блинца, внимание антрополога привлекли две особенности: практически идеальные здоровые зубы — редкость для того времени, и полное отсутствие следов волос на голове.

Пане Коханку любил застолья и страдал ожирением

Кароль Станислав Радзивилл Пане Коханку. Изображение: wikipedia.org

Интересным для историков оказалось и захоронение Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу Пане Коханку — одного из самых экстравагантных представителей рода. Его имя еще при жизни обросло легендами и стало синонимом магнатского своеволия и могущества. Князь умер в ноябре 1790 года. Долгое время тело находилось в часовне Слуцкой брамы, а потом было перенесено в фамильную усыпальницу.

Во время исследований антропологи обнаружили, что покойный страдал болезнями зубов и суставов, которые могли быть вызваны неправильным питанием и ожирением. Это и неудивительно, ведь, как известно, Пане Коханку был любителем застолий. При этом он был гораздо выше своих ближайших родственников — 175 см.

Специалисты, исследовавшие крипту в 1953 году, опубликовали в журнале «Неман» статью «Несвижские мумии». О захоронении Пане Коханку было написано следующее: «В новом, перевязанном проволокой саркофаге-футляре, мы нашли очень легкий гроб, покрытый лаком. В нем под слоем серой пыли лежала мумия, одетая в хорошо сохранившийся ярко-красный кунтуш из тонкого шелка без подкладки, с узорным слуцким поясом, с голубой муаровой орденской лентой через плечо, с остатками распавшихся высоких сапог, но без брюк… На голове мы нашли несколько обрывков тонкой розовой и белой шелковой ткани». Ученые предположили, что покойник был одет в шерстяные штаны и меховую шапочку, которые уничтожила моль — против нее еще не было нафталина.

Спустя почти 65 лет ученые, как и их коллеги в 1953-м, обнаружили фрагменты голубой и желтой муаровой ленты — на таких носили ордена Белого Орла (высшей награды Речи Посполитой) и Черного Орла (высшей награды Прусского королевства), которыми был награжден Кароль Станислав. При этом самих орденских знаков в саркофаге не было.

— Интересно обстоит дело и со слуцким поясом, который видели советские исследователи. В саркофаге оказался лишь фрагмент — центральная часть шелкового пояса, на которой серебряной нитью выткан узор в виде поперечных полос с цветочным орнаментом и золотых полей. Сильно скомканный, он находился под правым плечом Пане Коханку. В чем причина такого перемещения и когда оно произошло, сказать трудно, — говорит Андрей Блинец. — Тем не менее, это уникальная находка. В Беларуси сохранилось всего полтора десятка подобных поясов и их фрагментов. Важно и то, что пояс непосредственно связан с одним из самых колоритных персонажей несвижской истории.

Кто покоится в гробу без подписи?

Иероним Винцент Радзивилл. Фото: wikipedia.org

Во время работ также были исследованы ранее неидентифицированные останки высокого мужчины лет тридцати. Одежда почти истлела, но ее датировали концом XVIII века. Достаточно хорошо сохранилась вышитая на одежде металлической нитью звезда баварского ордена Святого Губерта. Именно таким орденом был награжден умерший в 1786 году 27-летний сын Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки Иероним Винцент, останки которого, вероятнее всего, и были обнаружены. Молодой человек не отличался политическим и военным талантом, но был близким другом и соратником своего единокровного брата Кароля Станислава Радзивилла.

Похороны Иеронима Винцента, отмечает Андрей Блинец, стали последней масштабной церемонией такого рода в Несвиже — все последующие проходили более скромно. Только на украшение костела ушло около 2000 локтей (1300 метров) бархата. У гробов стоял почетный караул с раритетным оружием, которое тогда в последний раз извлекли из княжеской сокровищницы для всеобщего обозрения. Вместе с князем похоронили его сына Николая, который умер ребенком, и мать — Анну Луизу, останки которой были специально привезены в Несвиж.

После похорон, провожая гостей, Кароль Станислав Радзивилл сказал: «Я похоронил того, кто должен был хоронить меня, а меня не похоронит никто». Эти слова оказались пророческими.