Президентские выборы в Беларуси могут пройти в июне? 15 7.03.2020, 15:27

4,175

Ранее Ермошина озвучивала другую дату.

Лукашенко выразил желание провести президентские выборы 21 июня. Такую информацию распространило «Радыё Рацыя» со ссылкой на свои источники.

«Александр Григорьевич выразил желание провести президентские выборы 21 июня! Об этом он планирует сообщить уже на следующей неделе. К 20 марта «парламент» может собраться на внеочередное заседание для назначения выборов», - говорится в сообщении инсайдеров.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина предположила, что оптимальной датой для проведения президентских выборов являются последние числа августа 2020 года.