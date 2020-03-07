The Times: Железный астероид может сделать нас миллиардерами 7.03.2020, 19:02

Миллиардером мог бы стать каждый житель Земли.

Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли благодаря ему мог бы стать миллиардером, пишет The Times (перевод - inosmi.ru).

Наверное, никого не удивит, что человеком, который должен помочь людям добраться до него, может стать Илон Маск. НАСА сообщило, что занимающаяся исследованиями космоса компания миллиардера SpaceX присоединиться к исследованиям астероида, получившего название (16) Психея.

Американские ученые утверждают, что это небесное тело, которое, возможно, когда-то было ядром планеты, содержит металлов на сумму 8 000 квадриллионов фунтов стерлингов. Квадриллион — число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всего населения Земли, которое сейчас составляет почти 8 миллиардов человек, то получится примерно по миллиарду фунтов на каждого.

Однако планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами.

Есть мнение, что этот астероид диаметром около 224 километра, который находится сейчас примерно в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Предположительно она лишилась своей каменистой мантии из-за столкновений с другими небесными телами миллиарды лет назад. Ядро постепенно охладилось и превратилось в твердую массу никеля и железа.

Психея, по форме напоминающая картошку и расположившаяся между Марсом и Юпитером, не похожа на остальные астероиды, представляющие собой смесь камня и льда. Поэтому она может дать нам уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, вероятно, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Исследование Психеи, вероятно, позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.

Зонд НАСА не станет приземляться на астероид, а будет вращаться вокруг него в течение 21 месяца, исследуя различные типы его поверхности и их возраст. Его целью будет в том числе определить, является ли Психея ядром объекта размером с планету. Беспилотный космический аппарат отправит в космос ракета Falcon Heavy компании SpaceX — крупнейшая в мире ракета-носитель со времен «Сатурна-5», доставившего людей на Луну.

Falcon Heavy оторвется от земли во Флориде в июле 2022 года. После старта его боковые ускорители отделятся от корпуса, развернутся и отправятся обратно на Землю для повторного использования. Ожидается, что космический аппарат НАСА достигнет Психеи в 2026 году. Среди его полезного груза будет также оборудование для двух других миссий НАСА. Одна из них заключается в изучении марсианской атмосферы, а другая подразумевает исследование двойных астероидов.