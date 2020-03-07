SEHA-лига: БГК победил украинский «Мотор»
- 7.03.2020, 20:17
Брестские гандболисты с победы стартовали в четвертьфинале SEHA-лиги.
БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" (30:28) в первом матче 1/4 финала СЕХА-лиги, передает pressball.by.
БГК — МОТОР (Запорожье, Украина) — 30:28 (16:15)
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш (3), Панич (4), Шкуринский (6), Юринок (4), Обрадович (1), Аккамбре (2), Шумак, Баранов, Разгор, Обранович (4), Сельвесюк, Джукич (1), Вайлупов (5), Малус.
МОТОР: Вьюник, Комок; Вуйович (1), Бабичев (4), Малашинскас (4), Пуховский (3), Денисов (4), Орбович (1), Дорощук, Кравченко (2), Козакевич (3), Гурковский, Касай, Кус, Ганчев (6), Паровинчак.
Ответный матч пройдет 12 марта и начнется в 19.00.