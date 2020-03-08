Власти Москвы: За нарушение режима самоизоляции можно получить до 5 лет тюрьмы 2 8.03.2020, 18:41

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В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом.

За нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы, сообщает BBC. В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек. Новые случаи заражения обнаружены в Московской, Калининградской и Белгородской областях.

Как разъясняется на сайте Мосгорздрава, постановление правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 определило коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) как заболевание, представляющее опасность для окружающих, а нарушение санитарно-гигиенических мероприятий карается по статье 236 Уголовного кодекса РФ.

"Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе", - говорится на сайте.

По телефону горячей линии журналистам сказали, что туристов и людей без московской регистрации это тоже касается.

Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Это разъяснение содержится в ответе на вопрос "Я приехал из Италии, чувствую себя хорошо. Что будет, если не соблюдать режим самоизоляции?"

Италия, наряду с рядом других стран, входит, по решению Роспотребнадзора РФ, в список имеющих неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, говорится на сайте Мосгорздрава.

Журналисты отправили запрос в Департамент здравоохранения Москвы с просьбой разъяснить детали вводимых мер.

Ранее мэр Москвы Собянин подписал указ о введении в столице "режима повышенной готовности" из-за угрозы распространения коронавируса.

В опубликованном 8 марта на сайте Мосгорздрава вопроснике есть ответ на вопрос, почему людей с подозрением на коронавирус не изолируют друг от друга, а размещают в одной палате - что вызвало недавно всплеск обсуждения в соцсетях.

По информации на сайте, в маломестные палаты размещают только людей "с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим". Их изолируют при первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию.

Там также содержится прочая полезная информация и объясняется, что оформить больничный лист с доставкой на дом на весь срок самоизоляции люди, прибывшие из Ирана, Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии и Испании, могут по телефону горячей линии Департамента здравоохранения.