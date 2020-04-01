Контора на замке, сельчане в масках: как живет деревня с COVID-19 под Лельчицами 1.04.2020, 8:22

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Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Коронавирус нашли у директора местного хозяйства.

Жизнь в деревне Липляны Лельчицкого района - в самом сердце гомельского Полесья - почти не изменилась с тех пор, как там нашли коронавирус. Можно было бы сказать, что все осталось как прежде, если бы не одна деталь, которая сразу бросилась в глаза. Почти все сельчане, которых мы встретили в Липлянах во вторник, были в медицинских масках. Даже на улице люди не снимают их, по деревне на велосипедах тоже ездят в масках, пишет kp.by.

- В новостях написали, три случая коронавируса у нас в деревне уже официально подтвердили. Откуда ему здесь взяться? - недоумевает мужчина, который ехал на велосипеде в колхоз на работу.

Даже на велосипедах передвигаются в масках

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

КОЛХОЗНАЯ КОНТОРА ОПУСТЕЛА - ЗДАНИЕ НА ЗАМКЕ

Именно с директора местного сельхозпредприятия все и пошло. По крайней мере, его первого отправили в гомельскую инфекционную больницу с положительным тестом на коронавирус - и двусторонней пневмонией. Медики проводили эпидрасследование, но о его итогах пока не рассказали. Поэтому непонятно, директор ли привез в деревню COVID-19, откуда, заразился ли от приезжих, или он не первый житель деревни с коронавирусом.

Еще один признак нарушенной жизни деревни - колхозная контора, где обычно весной, в разгар посевной, кипит работа, полностью опустела. Здание закрыто на замок. Однако фермы и мехдвор работают, хоть руководителей и нет.

- Как вам работается без начальства? - спрашиваем у механизаторов.

В магазине -тоже масочный режим

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- За главных оставили пару человек. А что начальство - мы свое дело знаем. Вообще, директор наш хороший, толковый. Не хотим подводить его, вот и работаем.

Кстати, каждое слово из местных жителей приходилось вытягивать. Обычно разговорчивые сельчане были совсем немногословны, некоторые вообще отказывались говорить и даже убегали. А если отвечали, то одинаково, как по писанному - будто с каждым заранее провели беседу и научили одним и тем же словам:

- У нас все хорошо, ничего не изменилось, паники никакой нет.

Но видно, что люди просто стали более осторожными. В магазине сразу при входе - антисептик, продавец работает в маске и перчатках.

В ЛЕЛЬЧИЦАХ МНОГИЕ И В МАСКАХ, И В ПЕРЧАТКАХ

В райцентре, который всего в трех километрах от деревни, тоже большинство людей в масках. На въезде - большой продуктовый магазин. Среди покупателей замечаем тех, кто надел не только маску, но и резиновые перчатки.

Встречаются и такие вот оригинальные маски

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Боитесь вируса? - интересуемся у молодой женщины.

- Конечно. Но я до сих пор не верю, что это правда, что у нас в городе его нашли. Этого не может быть, ошибка какая-то.

К сожалению, нет - тесты троих человек уже точно подтвердили коронавирус. Другим пока еще проводят дополнительное обследование. Местные жители видели, как от больницы отъезжал большой автобус с чиновниками райисполкома - их тоже изолировали в гомельской инфекционке. Ведь перед тем, как попасть в больницу, директор хозяйства бывал на планерках в райисполкоме.

Чиновники райисполкома - тоже в масках

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Там сейчас тоже почти все в масках. В приемной главы района нам не обрадовались, не позволили удостовериться - на работе ли он, в кабинет к руководителю не пустили. Причем, под разными предлогами. Одни говорили, что председателя райисполкома нет на месте, другие - что у него важная планерка. На просьбу позвонить начальнику и спросить, примет ли он нас, секретарь ответила, что у него постоянно занята линия.

«ЛЕЖИМ ПО ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК В ПАЛАТЕ»

Вход в лельчицкую больницу - только в маске

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Попытка узнать о судьбе зампредседателя исполкома - главы управления сельского хозяйства - обернулась курьезом. Другой зампред - по идеологии - предложила поехать поискать коллегу по полям. Однако в приемной управления сельского хозяйства четко ответили, что начальник на больничном. Сколько всего чиновников забрали в больницу, как контактных, в райисполкоме тоже рассказать наотрез отказались.

Однако журналисты дозвонились до одного из работников сельхозпредприятия, попавшего в больницу. По его словам, изолировали около 30 человек из хозяйства и исполкома:

- Но почти все райисполкомовские здоровы. Некоторых уже скоро выпишут. Директор чувствует себя нормально. Лежим по шесть человек в палате, не скучаем.

Лельчицкая больница работает, но на входе большими буквами объявление: вход разрешен только в масках. Плановые осмотры отменили. Инфекционное отделение перепрофилировали под казарменное положение персонала. Перепрофилированы также роддом и гинекологическое отделение - рожениц отвезли в соседний Мозырь.

У местных медиков работа сейчас напряженная

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Напомним, 31 марта в Витебске умер актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Виктору Николаевичу было 75 лет. Пневмонию диагностировали одновременно у него и его супруги. 26 марта стало известно, что тест Виктора Дашкевича на коронавирус дал положительный результат. Несколько дней актер находился на искусственной вентиляции легких. Виктора Николаевича похоронят 1 апреля на православном Георгиевском кладбище.