закрыть
1 апреля 2020, среда, 11:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Контора на замке, сельчане в масках: как живет деревня с COVID-19 под Лельчицами

  • 1.04.2020, 8:22
  • 2,677
Контора на замке, сельчане в масках: как живет деревня с COVID-19 под Лельчицами
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Коронавирус нашли у директора местного хозяйства.

Жизнь в деревне Липляны Лельчицкого района - в самом сердце гомельского Полесья - почти не изменилась с тех пор, как там нашли коронавирус. Можно было бы сказать, что все осталось как прежде, если бы не одна деталь, которая сразу бросилась в глаза. Почти все сельчане, которых мы встретили в Липлянах во вторник, были в медицинских масках. Даже на улице люди не снимают их, по деревне на велосипедах тоже ездят в масках, пишет kp.by.

- В новостях написали, три случая коронавируса у нас в деревне уже официально подтвердили. Откуда ему здесь взяться? - недоумевает мужчина, который ехал на велосипеде в колхоз на работу.

Даже на велосипедах передвигаются в масках
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

КОЛХОЗНАЯ КОНТОРА ОПУСТЕЛА - ЗДАНИЕ НА ЗАМКЕ

Именно с директора местного сельхозпредприятия все и пошло. По крайней мере, его первого отправили в гомельскую инфекционную больницу с положительным тестом на коронавирус - и двусторонней пневмонией. Медики проводили эпидрасследование, но о его итогах пока не рассказали. Поэтому непонятно, директор ли привез в деревню COVID-19, откуда, заразился ли от приезжих, или он не первый житель деревни с коронавирусом.

Еще один признак нарушенной жизни деревни - колхозная контора, где обычно весной, в разгар посевной, кипит работа, полностью опустела. Здание закрыто на замок. Однако фермы и мехдвор работают, хоть руководителей и нет.

- Как вам работается без начальства? - спрашиваем у механизаторов.

В магазине -тоже масочный режим
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- За главных оставили пару человек. А что начальство - мы свое дело знаем. Вообще, директор наш хороший, толковый. Не хотим подводить его, вот и работаем.

Кстати, каждое слово из местных жителей приходилось вытягивать. Обычно разговорчивые сельчане были совсем немногословны, некоторые вообще отказывались говорить и даже убегали. А если отвечали, то одинаково, как по писанному - будто с каждым заранее провели беседу и научили одним и тем же словам:

- У нас все хорошо, ничего не изменилось, паники никакой нет.

Но видно, что люди просто стали более осторожными. В магазине сразу при входе - антисептик, продавец работает в маске и перчатках.

В ЛЕЛЬЧИЦАХ МНОГИЕ И В МАСКАХ, И В ПЕРЧАТКАХ

В райцентре, который всего в трех километрах от деревни, тоже большинство людей в масках. На въезде - большой продуктовый магазин. Среди покупателей замечаем тех, кто надел не только маску, но и резиновые перчатки.

Встречаются и такие вот оригинальные маски
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Боитесь вируса? - интересуемся у молодой женщины.

- Конечно. Но я до сих пор не верю, что это правда, что у нас в городе его нашли. Этого не может быть, ошибка какая-то.

К сожалению, нет - тесты троих человек уже точно подтвердили коронавирус. Другим пока еще проводят дополнительное обследование. Местные жители видели, как от больницы отъезжал большой автобус с чиновниками райисполкома - их тоже изолировали в гомельской инфекционке. Ведь перед тем, как попасть в больницу, директор хозяйства бывал на планерках в райисполкоме.

Чиновники райисполкома - тоже в масках
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Там сейчас тоже почти все в масках. В приемной главы района нам не обрадовались, не позволили удостовериться - на работе ли он, в кабинет к руководителю не пустили. Причем, под разными предлогами. Одни говорили, что председателя райисполкома нет на месте, другие - что у него важная планерка. На просьбу позвонить начальнику и спросить, примет ли он нас, секретарь ответила, что у него постоянно занята линия.

«ЛЕЖИМ ПО ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК В ПАЛАТЕ»

Вход в лельчицкую больницу - только в маске
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Попытка узнать о судьбе зампредседателя исполкома - главы управления сельского хозяйства - обернулась курьезом. Другой зампред - по идеологии - предложила поехать поискать коллегу по полям. Однако в приемной управления сельского хозяйства четко ответили, что начальник на больничном. Сколько всего чиновников забрали в больницу, как контактных, в райисполкоме тоже рассказать наотрез отказались.

Однако журналисты дозвонились до одного из работников сельхозпредприятия, попавшего в больницу. По его словам, изолировали около 30 человек из хозяйства и исполкома:

- Но почти все райисполкомовские здоровы. Некоторых уже скоро выпишут. Директор чувствует себя нормально. Лежим по шесть человек в палате, не скучаем.

Лельчицкая больница работает, но на входе большими буквами объявление: вход разрешен только в масках. Плановые осмотры отменили. Инфекционное отделение перепрофилировали под казарменное положение персонала. Перепрофилированы также роддом и гинекологическое отделение - рожениц отвезли в соседний Мозырь.

У местных медиков работа сейчас напряженная
Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Напомним, 31 марта в Витебске умер актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Виктору Николаевичу было 75 лет. Пневмонию диагностировали одновременно у него и его супруги. 26 марта стало известно, что тест Виктора Дашкевича на коронавирус дал положительный результат. Несколько дней актер находился на искусственной вентиляции легких. Виктора Николаевича похоронят 1 апреля на православном Георгиевском кладбище.


популярное за неделю

Мнение

Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник