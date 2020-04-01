Польский фермер нашел сокровище Римского периода 1.04.2020, 10:22

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Фото: PAP

Клад является самым крупным из найденных в Польше.

В Польше рядом с деревней Цихобуж к югу от города Грубешов фермер нашёл серебряные монеты римского периода. Сокровище передали в местный исторический музей, пишет lenta.ua.

Мужчина заметил древние деньги ещё в 2019 году, о чём рассказал археологам. После этого сотрудники музея вместе с учёными организовали исследование местности, где обнаружили клад. После проведения раскопок археологи нашли порядка 1800 монет массой 5,5 кг. Найденные сокровища отправили на историческую экспертизу. В итоге выяснилось, что изначально их зарыли в кожаной сумке или деревянном ящике, не сохранившиеся до нынешнего времени. Однако исследователи отыскали заклёпки из бронзы, которыми украшалась ёмкость со старинными деньгами.

Экспертиза показала, что клад относится к римскому периоду и является самым крупным из найденных в Польше. На самом старом динарии изображён император Марк Кокцей Нерва, правящий в 96-98 годах нашей эры. Он считается основателем династии Антонинов. На самой «новой» монете показан император Септимий Север, руководивший Римом в 193-211 годах нашей эры.

Ученые пришли к выводу, что найденные динарии чеканились в течение века, уверяет директор музея в Грубешове Бартломей Бартецки. Люблинский район в прошлом заселяли племена вандалов, которых изгнали готы. Предполагается, отступавшие воины закапывали сокровища, чтобы вернуться за ними позже, но сделать этого не получилось. Профессор Анджей Коковски говорит, что вандалы прятали всё самое ценное. Найденные монеты равнялись заработной плате римских легионеров за шесть лет. Для варваров – это была колоссальная сумма денег, уверяют ученые.