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Народный карантин
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Кочегары адской вахты

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  • Максим Винярский
  • 1.04.2020, 12:03
  • 3,020
Кочегары адской вахты
Максим Винярский

Нам всем нужно решать, как избавиться от Лукашенко.

Пока все соседи принимают экстренные меры для замедления распространения пандемии, в Беларуси мы видим лишь прогрессирующее безумие диктатора.

Следом за нежелающим замечать пандемию Лукашенко двигаются и другие структуры – от министров до простых исполнителей. Милиция гоняется за блогерами, которые пытаются узнать правдивую информацию о происходящем. Минздрав загадывает ребусы и играет в молчанку. Врачи, которых шантажируют подпиской о неразглашении, стыдливо прячут глаза, когда у них спрашивают о количестве заболевших. Даже контролеры в общественном транспорте упорно делают вид, что их серые и синие жилеты способны защитить их от вируса.

К Лукашенко вопросов нет, диктатор уже много лет мыслит себя существом высшего порядка, которому не страшны проблемы простых смертных, а вот остальным стоит задуматься. Вирусу безразличны ваши должности и звания, от него не защититься никакой униформой, кроме костюма химзащиты. Его не ударить дубинкой, не оштрафовать и не посадить. Служебное удостоверение ему не покажешь. Декретом не запретишь.

Впрочем, как говорят дурак-дураком, а мыла не ест. Рассчет диктатора ясен. Он готов позволить белорусам пройти "тест на выживание". Глядишь, и пенсионеров станет поменьше, и с безработицей смертность поможет управиться. Поэтому и не объявляет карантин, не останавливает работу предприятий, не призывает к самоизоляции.

Его холуи по привычке делают тоже самое: суетятся и демонстрируют рвение: "Ты вахты, не кончив, не смеешь бросать, Механик тобой недоволен…" Только забыли, чем закончил этот самый кочегар – его труп выбросили за борт парохода с железкой привязанной к ногам.

Для Лукашенко мы все расходный материал – и простые жители, и врачи, и даже его министры. Всех, если что, - за борт. И тех, кто отдавал преступные приказы, и тех, кто их исполнял. Мы все – у него в заложниках. И нам всем нужно решать, как от него избавиться. Пока еще не поздно.

Максим Винярский, пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь"


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