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Главный тренер «Немана» поддержал бойкот футбольных болельщиков

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  • 1.04.2020, 15:14
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Главный тренер «Немана» поддержал бойкот футбольных болельщиков
Игорь Ковалевич
Фото: fcneman.by

Игорь Ковалевич подверг критике спортивных чиновников.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич полностью поддержал инициативу фанатов клуба о том, чтобы не приходить на матчи из-за эпидемии. Но при этом вновь раскритиковал руководство АБФФ, которая, по мнению тренера, должна прекратить двойные стандарты, передает «Трибуна».

— Конечно, поддерживаю фанатов. Мы, во-первых, играем для зрителей. И кроме футбола есть еще личная жизнь, семейные обстоятельства. Люди интересуются информацией в мире, в стране. И свое заявления по поводу отношения к складывающейся ситуации в белорусском футболе я высказал телеканалу «Беларусь 5» после матча с «Ислочью».

Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть. Можете ссылаться на мое заявление телеканалу. А что касается заявления фанатов, это надо спрашивать у них. Но, повторюсь, я их поддерживаю.

Напомним, редакция сайта Charter97.org в знак протеста прекратила освещать спортивные соревнования в Беларуси. Мы протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.


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