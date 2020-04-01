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Чечня первой среди регионов России закрывает границы из-за коронавируса

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  • 1.04.2020, 17:54
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Чечня первой среди регионов России закрывает границы из-за коронавируса
Фото: dpa

Власти республики также приступят к санитарной очистке населенных пунктов.

На фоне пандемии коронавируса Чечня первой среди российских регионов полностью закрывает границы республики. С 5 апреля будет полностью остановлен въезд и выезд наземным и авиационным транспортом, сообщил в среду, 1 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram. Исключение составит транспортировка продовольствия и медицинские перевозки, уточнил он, сообщает "Немецкая волна".

Граница будет открыта только до 5 апреля

"Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации", - указал Кадыров.

По его словам, в случае необходимости экстренного вывоза решения о пересечении границы будут приниматься в индивидуальном порядке. Власти республики также приступят к санитарной очистке населенных пунктов, сообщил глава Чечни.

Чеченские власти с 28 марта ужесточили ограничительные меры в связи с распространением SARS-CoV-2. В частности, был закрыт въезд в Грозный.

440 новых случаев коронавируса в России

Между тем число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 440 до 2777, 24 человека скончались от последствий заболевания. В Чечне зафиксировано 10 случаев коронавируса.

Всего, по данным группы волонтеров Worldometer, в более чем 200 странах и территориях мира коронавирусом заразились более 870 тысяч человек, более 43 тысячи скончались от последствий инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19.


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