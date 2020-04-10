Британец запустил карту музеев, которые можно посетить онлайн 1 10.04.2020, 10:21

Пользователи могут отслеживать, какие музеи они уже посетили и где провели больше всего времени.

Британец Мак Гренфелл создал карту музеев, которые можно посетить из дома. Здесь уже есть Нью-Йоркский музей современного искусства, музеи Ватикана и другие.

На сайте есть возможность зарегистрироваться и предложить дополнить карту. Пользователи могут отслеживать, какие музеи они уже посетили и где провели больше всего времени.