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Британец запустил карту музеев, которые можно посетить онлайн

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  • 10.04.2020, 10:21
Британец запустил карту музеев, которые можно посетить онлайн

Пользователи могут отслеживать, какие музеи они уже посетили и где провели больше всего времени.

Британец Мак Гренфелл создал карту музеев, которые можно посетить из дома. Здесь уже есть Нью-Йоркский музей современного искусства, музеи Ватикана и другие.

На сайте есть возможность зарегистрироваться и предложить дополнить карту. Пользователи могут отслеживать, какие музеи они уже посетили и где провели больше всего времени.


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