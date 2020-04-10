«Господа чиновники, в этот раз все серьезно, отмахнуться не получится» 5 10.04.2020, 16:36

5,407

Бизнес-союз резко прокомментировал вчерашнюю встречу с министром экономики Беларуси.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец резко прокомментировал вчерашнюю встречу министра экономики Александра Червякова с руководителями ведущих бизнес-союзов: «Мы возлагали на эту встречу большие надежды». Но надежды не оправдались, пишет «Онлайнер».

— Была уверенность, что прояснится судьба подготовленных союзами и ассоциациями и якобы поддержанных правительством предложений в комплекс антикризисных мер. Ведь дальше молчать уже просто неприлично.

Однако надежды не оправдались. Не получен ответ ни на один вопрос. Но после вступительной речи Александра Червякова появилось много новых…

«Вы наиболее близко расположены к проблемным вопросам, которые требуют решения, собираете необходимую информацию. Естественно, Министерство экономики, которое отвечает за работу и развитие бизнеса, всегда готово рассматривать ваши предложения, не ухудшающие работу людей, занятых в данной сфере деятельности. Хотелось бы сегодня услышать, что происходит, какая есть наиболее серьезная проблематика, которую мы готовы дальше обсуждать и вырабатывать предложения», — сказал он.

Что происходит? Вырабатывать предложения? Мы опять на старте?

Напряженно ожидающий действий от правительства бизнес вчера обрушил шквал звонков на руководителей бизнес-союзов и ассоциаций: «Каковы итоги встречи?»

А что нам сказать, если оказалось, что «целью встречи стал обмен мнениями по поводу положения дел в экономике с точки зрения частного бизнеса» (так сказано на сайте Минэкономики).

Все цивилизованные страны давно озвучили и реализуют различные по масштабности, исходя из своих возможностей, меры по поддержке экономики в этот непростой для всего мира период. А Беларусь все чего-то выжидает — может, само рассосется…

Рассосется коронавирус, ведь белорусы бессмертные, они не нуждаются и в десятой доле тех мер, которые предпринимаются в других странах. Рассосется кризис, если о нем не думать. А что такого? Вымрет малый и средний бизнес — так родится новый, не беда.

Останется без работы огромное количество людей — так борьбу с тунеядцами никто не отменял. А свой выпестованный госсектор в беде не оставим, нет.

Господа чиновники, в этот раз все серьезно, отмахнуться не получится. И само не рассосется. Мы всегда были вашими надежными партнерами, мы всегда подставляли плечо. И сейчас тоже готовы.

Мы с большим уважение относимся к нашим коллегами из Минэкономики, к той работе, которую они проводят, которую мы проводим вместе. У нас действительно сложились неплохие партнерские и доверительные отношения. И считаем, что в этой ситуации они должны более активно проводить работу по поддержке бизнеса и быть принципиальнее в отстаивании своей позиции в правительстве.

Мы все же ожидаем поддержки от Совета по развитию предпринимательства, который до сих пор даже не озвучил свою позицию. Выглядит так, что, исключив бизнес-союзы из состава Совета, они исключили и проблемы бизнеса из своей повестки. Надеемся, что это не так.

Мы до сих пор не знаем содержания и судьбы разработанного правительством (и анонсированного премьер-министром публично) документа по поддержке экономики. Где он? Когда будет принят? Что в себе содержит?

И коль уж до сих пор не приняты меры по поддержке бизнеса, мы требуем «обнулиться» (как модно сейчас говорить) и отменить принятое без учета мнения бизнес-сообщества постановление Совета Министров РБ №184.

Мы также считаем очень опасным шагом, окончательно подрывающим доверие бизнеса к власти, принятие Указа президента «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке» без консультаций с бизнес-сообществом.

Мы еще раз призываем наших коллег не принимать нормативных правовых актов в нарушение регламентов Совета Министров Республики Беларусь без детального обсуждения на заседаниях ОКС.

Давайте прекратим демонстрацию диалога бизнеса и власти ради самого диалога и без результатов. Давайте действовать, коллеги, и как можно быстрее, — подытожил Александр Швец.

На сайте Минэкономики по итогам вчерашней встречи сказано так:

«Министр пояснил, что в настоящее время Минэкономики в рамках поручения первого вице-премьера проводит мониторинг ситуации в экономике по трем направлениям: со стороны частного бизнеса, регионов и отраслевых министерств».

Также министр анонсировал проведение 10 апреля встреч с представителями министерств, отвечающих за сферу услуг, с тем, чтобы они также доложили ситуацию в курируемых направлениях. «За субботу мы аккумулируем все предложения отраслевых ведомств, регионов, бизнеса в виде специальной записки по итогам мониторинга, и в понедельник она будет доложена премьер-министру», — пояснил алгоритм работы Александр Червяков.