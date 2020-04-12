Скоро полыхнет везде Слава Рабинович

12.04.2020, 10:30

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Слава Рабинович

Это называется финансовым мародерством, товарищ майор.

Путин и его ОПГ – настоящие мародеры. Политические и финансовые. Война войной, а обед – то есть мародерство – у них по расписанию.

Страна уже загибается от эпидемии коронавируса. «Оптимизированная» Путиным система здравоохранения – нет, она не трещит по швам. Она просто разрушена. Не судите по Москве. Судите по всей стране, которая не состоит из одной Москвы.

Сейчас Путин на закупку медицинской техники для всей страны выделил 13 миллиардов рублей. Я уверен, что половину из этой суммы украдут, но это уже другой вопрос. Я хочу, чтобы вы поняли контекст: на это, повторяю, для всей страны, выделено 13 миллиардов рублей.

Сейчас Путин (ну ОК, Собянин, но читай – Путин) для сезонной замены бордюров в одной только Москве выделил почти 20 миллиардов рублей. Вы давно не ездили по Москве? Если будет возможность, прокатитесь (пока это разрешено). Весь город перекопан, везде рабочие меняют бордюры, в то время, когда страна еще даже не дошла до пика эпидемии. О поставщиках этих бордюров и о поставщиках этих рабочих я здесь писать не буду – как говорится, постоим с пустым плакатом, потому что и так все ясно.

На переезд Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург Путин выделил 26,5 миллиардов рублей. Верховному суду прямо сейчас «необходимо» переезжать в Санкт-Петербург.

Врачи в регионах по всей стране, на первой линии фронта борьбы с коронавирусом, вынуждены работать без костюмов защиты, без масок и перчаток. Сами заражаются, заражают других, заболевают, некоторые – умирают. По всей стране в регионах не хватает аппаратов ИВЛ. Путин отправляет защитные костюмы, маски, перчатки, аппараты ИВЛ и другие необходимые для борьбы с эпидемией вещи в зарубежные страны – не просто самолетами, а целыми стаями самолетов. И это только ради международного пиара и жалкой попытки решить лично свои проблемы и проблемы своего ближайшего окружения – снятия персональных санкций. Замена бордюров в Москве и переезд Верховного суда в Санкт-Петербург, только эти две статьи распила путинской ОПГ прямо сейчас, во время эпидемии – почти 50 миллиардов рублей. А закупка медицинской техники для всей страны – 13 миллиардов рублей.

Большинство стран мира сейчас, во время глобальной пандемии, тратят на прямую финансовую помощь людям и бизнесам от 10 до 15 процентов от своих ВВП. Путин выделил на это около 1 (одного!!!) процента от российского ВВП, имея почти 700 млрд. долларов в наших, принадлежащих налогоплательщикам, ЗВР и ФНБ (это чуть меньше 50% от российского ВВП). Путинская ОПГ считает и эти деньги, и весь бюджет – своим общаком. Который мы им собрали из своих налогов.

Это называется финансовым мародерством, коим вы и ваша ОПГ занимаетесь уже 20 лет, товарищ майор КГБ Путин.

МВД только что предложило приравнять участие в т.н. «несогласованной акции» к экстремизму. Это следует из законопроекта о внесении изменений в Стратегию противодействия экстремизму – этот документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Это называется политическим мародерством, коим вы и ваша ОПГ занимаетесь уже 20 лет, товарищ майор КГБ Путин.

Путин и его ОПГ – вредители и враги народа в самом что ни на есть прямом смысле этих слов!

В Иркутской области только что произошел бунт в колонии строгого режима. Его подавил спецназ ФСИН – самым кровавым образом. Видео-сюжеты с этой «документалистикой» уже облетели весь мир.

Скоро полыхнет везде.

Слава Рабинович, «Фейсбук»