закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 19:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Амстердаме вступил в силу новый план перехода на циклическую экономику

3
  • 12.04.2020, 17:24
  • 2,432
В Амстердаме вступил в силу новый план перехода на циклическую экономику

Евросоюз стремится сократить использование природных ресурсов, заменяя их вторсырьем.

На этой неделе в Амстердаме вступил в силу новый план перехода на циклическую экономику. К 2030 году половина материалов, которые используются в городе, будет производиться из вторсырья, а к 2050 году полностью прекратятся потери полезных материалов, которые можно повторно использовать, пишет сайт euro-pulse.ru.

Для этого городу придется освоить переработку и повторное использование новых материалов, а не только электроники и изделий из пластика, стекла, бумаги или металлов.

Один из первых проектов коснется эмульсионных красок для ремонтных работ. Теперь магазины подержанных товаров будут принимать такие краски у людей, даже если они засохли, а производители – восстанавливать их для повторного использования.

Сейчас предприятия и университеты Амстердама ведут работу над 200 проектами, которые помогут эффективнее использовать вторсырье или продлевать «жизнь» изделий.

Еще одной важной задачей для Амстердама на ближайшее будущее станет борьба с нерациональным использованием продуктов. Чтобы сократить объем пищевых отходов, власти планируют запустить новые благотворительные сервисы по распределению продуктов из магазинов и ресторанов, у которых подходит срок годности. Кроме того, будут проводиться информационные кампании для жителей о том, как не выбрасывать еду.

Также в планах города — увеличить долю переработки бытового мусора и перейти на более «зеленые» технологии в строительстве.

По данным городских властей, хотя сейчас в Нидерландах перерабатывается 80% отходов, вторичное сырье составляет всего 8% используемых ресурсов. Остальные 92% — первичные материалы, такие как железная руда, лес или углеводороды.

Евросоюз стремится сократить использование природных ресурсов, заменяя их вторсырьем. Использование вторичных материалов в ЕС выросло в 1,5 раза за последние 15 лет.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип