В Амстердаме вступил в силу новый план перехода на циклическую экономику 3 12.04.2020, 17:24

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Евросоюз стремится сократить использование природных ресурсов, заменяя их вторсырьем.

На этой неделе в Амстердаме вступил в силу новый план перехода на циклическую экономику. К 2030 году половина материалов, которые используются в городе, будет производиться из вторсырья, а к 2050 году полностью прекратятся потери полезных материалов, которые можно повторно использовать, пишет сайт euro-pulse.ru.

Для этого городу придется освоить переработку и повторное использование новых материалов, а не только электроники и изделий из пластика, стекла, бумаги или металлов.

Один из первых проектов коснется эмульсионных красок для ремонтных работ. Теперь магазины подержанных товаров будут принимать такие краски у людей, даже если они засохли, а производители – восстанавливать их для повторного использования.

Сейчас предприятия и университеты Амстердама ведут работу над 200 проектами, которые помогут эффективнее использовать вторсырье или продлевать «жизнь» изделий.

Еще одной важной задачей для Амстердама на ближайшее будущее станет борьба с нерациональным использованием продуктов. Чтобы сократить объем пищевых отходов, власти планируют запустить новые благотворительные сервисы по распределению продуктов из магазинов и ресторанов, у которых подходит срок годности. Кроме того, будут проводиться информационные кампании для жителей о том, как не выбрасывать еду.

Также в планах города — увеличить долю переработки бытового мусора и перейти на более «зеленые» технологии в строительстве.

По данным городских властей, хотя сейчас в Нидерландах перерабатывается 80% отходов, вторичное сырье составляет всего 8% используемых ресурсов. Остальные 92% — первичные материалы, такие как железная руда, лес или углеводороды.

Евросоюз стремится сократить использование природных ресурсов, заменяя их вторсырьем. Использование вторичных материалов в ЕС выросло в 1,5 раза за последние 15 лет.