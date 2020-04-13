Как белорусов призывают в армию в разгар пандемии коронавируса 3 13.04.2020, 21:12

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Один из призывников рассказал про работу медкомиссии в Гомеле.

24-летнего Александра могут забрать в армию после отсрочки по учебе. Призывник был среди тех, кого 6 апреля вызвали в областной военный комиссариат для медицинского обследования, передает «Радыё Свабода». Теперь Александр беспокоится, не подхватил ли он коронавирус.

«В узком коридоре нас сидело 20, иногда и 30 человек, так как люди приходили и уходили. Все были без медицинских масок, включая военных, которых я там видел. Врачи - кто как, но большинство без масок или с масками, спущенными на шею, чтобы не мешали.

Всего по времени это заняло почти 2 часа. Можно было выйти во двор, но не более чем на 5 минут, потому что могли в любую минуту вызвать. Если честно, тогда я не думал, что могу заразиться там вирусом, но сейчас - думаю. Завтра мне снова на комиссию, и в голове уже появятся другие мысли», - говорит Александр.