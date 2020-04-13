закрыть
14 апреля 2020, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Как белорусов призывают в армию в разгар пандемии коронавируса

3
  • 13.04.2020, 21:12
  • 5,118
Как белорусов призывают в армию в разгар пандемии коронавируса

Один из призывников рассказал про работу медкомиссии в Гомеле.

24-летнего Александра могут забрать в армию после отсрочки по учебе. Призывник был среди тех, кого 6 апреля вызвали в областной военный комиссариат для медицинского обследования, передает «Радыё Свабода». Теперь Александр беспокоится, не подхватил ли он коронавирус.

«В узком коридоре нас сидело 20, иногда и 30 человек, так как люди приходили и уходили. Все были без медицинских масок, включая военных, которых я там видел. Врачи - кто как, но большинство без масок или с масками, спущенными на шею, чтобы не мешали.

Всего по времени это заняло почти 2 часа. Можно было выйти во двор, но не более чем на 5 минут, потому что могли в любую минуту вызвать. Если честно, тогда я не думал, что могу заразиться там вирусом, но сейчас - думаю. Завтра мне снова на комиссию, и в голове уже появятся другие мысли», - говорит Александр.


популярное за неделю

Мнение

Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников