Прибыли предпринимателей катастрофически падают 15 14.04.2020, 13:25

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Прогнозируется скорый кризис неплатежей.

Объединение «Перспектива» провело блиц-опрос среди предпринимателей розничной торговли. Более тысячи опрошенных оценили потери прибыли и клиентов (в %) в сфере розничной торговли непродовольственной группы товаров на рынках, торговых центрах и магазинах за март-апрель 2020 года, пишет gazetaby.com.

Результаты выглядят удручающе:

100 — ответило 23,4% опрошенных;

90 — 40,3%;

80 — 21%;

70 — 8%;

60 — 2,9%;

50 — 2,8%;

40 — 0,8%;

30 — 0,3%;

10 — ответило 0, 4% опрошенных;

Потерь нет, зарабатываю в плюсе — ответило 0,1% опрошенных.

Таким образом, из тысячи опрошенных около 85% ИП столкнулись с потерями от 80 до 100%. И лишь единицы продолжают работать с прибылью.

— Исходя из этих цифр можно сделать вывод, что для почти 85% предпринимателей в ближайшее время наступит невозможность далее осуществлять свой бизнес и они будут разорены, — отмечают в «Перспективе». — Начнутся хаотичные съезды с магазинов, расторжения договоров, вследствие отсутствия прибыли и уплаты по обязательствам — заключённым договорам аренды и налогам.

Прогноз «Перспективы»: в течении мая может случиться кризис неплатежей или так называемый эффект домино, когда цепочка начнет разрываться снизу до верха.

В предпринимательском объединении напоминают, что властям неоднократно озвучивались предложения по минимизации кризиса для ИП, но ответа нет до сих пор:

— С нами правительство на контакт не выходило и никаких запросов о состоянии дел не запрашивало. Это значит только одно — ИП предоставлены сами себе и должны выживать сами по себе. Других объяснений нет.

Преференции по аренде только госсобственности

В качестве примера специфического отношения к ИП «Перспектива» приводит ответ из Госкомитета по имуществу на запрос объединения по поводу снижения оплаты аренды.

Судя по письму из комитета, готовящийся указ Лукашенко «О поддержке экономики» предполагает преференции лишь тем, кто арендует недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) принадлежит государству.

Рецепт спасения от Лукашенко

В начале апреля Лукашенко рассказал о том, в чем видит резервы для предпринимателей во время кризиса. Фактически, бизнесу было предложено рассчитывать только на себя:

— Не хочу сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе — того, кто вложится сам.

А если он сложил руки, у него где-то в офшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность.