В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях 2 16.04.2020, 21:32

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ФОТО: РБК-УКРАИНА

Правительство Грузии ужесточит карантин из-за роста случаев коронавируса.

Правительство Грузии полностью запретит передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, запрет начнет действовать с 17 апреля. Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

"Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.

Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых местах. За нарушение этого режима - штраф в 15 тыс. лари.

Напомним, ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.