В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей 3 17.04.2020, 20:26

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В стране ужесточили карантинные меры из-за скачка инфицированных.

По всей Грузии с 17 до 21 апреля запрещено передвижение легковых автомобилей с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Данное ограничение не касается перевозки грузов, а также служб обеспечения торговых объектов. При этом становится обязательным использование защитной маски в закрытых помещениях, передает «Голос Америки».

Как объяснил на специальном брифинге вечером, 16 апреля пресс-секретарь администрации правительства Ираклий Чиковани, ужесточение карантинных мер стало необходимым ввиду резкого скачка в числе инфицированных коронавирусом за последнюю неделю (170 случаев). Чиковани не исключил введения в стране полного карантина, если со стороны граждан возрастут факты нарушения действующих мер.

Решение властей было принято в преддверии Пасхи – одного из главных для христиан восточного обряда праздников. Несмотря на долгие переговоры с правительством, Патриархия не закрыла пасхальное богослужение для прихожан. При этом как сообщили власти, было принято «совместное решение правительства и грузинской патриархии», согласно которому пасхальное богослужение в Грузии состоится, однако верующие, которые желают присутствовать на литургии, должны прийти в храм 18 апреля до 9 часов вечера и провести там девять часов, т. е. отрезок времени, когда в стране действует комендантский час (с 21:00 до 06.00).

Тем не менее, после того как было озвучено данное «совместное решение», как представители правительства, так и ведущие эксперты-эпидемиологи Грузии призвали прихожан воздержаться от посещения церкви. Вскоре после этого власти объявили временный запрет на передвижение в легковых автомобилях.

Статистика

По состоянию на 17 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 370 человек, при этом 79 из них уже выздоровели, а трое умерли. В то же время сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у трёх лиц.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении – 1,201 инфицированных коронавирусом, из них 402 выздоровели и 19 умерли, в Азербайджане – 1, 283 случаев COVID-19, из них 460 пациентов выздоровели и 15 скончались, в России – 32,008 подтвержденных фактов заболевания, с 2,590 случаями излечения и 273 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 74,193 инфицированных COVID-19, из них 7,089 выздоровели, и 1,643– умерли.