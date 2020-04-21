Белорусские власти испугались фильма «Эпидемия во время диктатуры» 30 21.04.2020, 16:14

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Фильм о коронавирусе в Беларуси вызвал нервную реакцию у холуев режима.

В YouTube была направлена жалоба из-за использования в фильме «Эпидемия во время диктатуры» видео с цитатой Лукашенко о том, что «коронавируса в Беларуси нет, потому что он его не видит», ранее прозвучавшего на пропагандистском телеканале ОНТ. Фильм был временно заблокирован адмнистрацией YouTube.

Однако наш фильм можно увидеть на канале Vimeo: https://vimeo.com/409688362.

Также смотрите «Эпидемию во время диктатуры» в наших аккаунтах в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/charter97.org/videos/548780802739102/

ВКонтакте: https://vk.com/video-28199915_456239814

Одноклассники: https://ok.ru/video/1850131614295

В связи с блокировкой фильма «Эпидемия во время диктатуры» главный редактор Charter97.org Наталья Радина направила жалобу YouTube:

- Канал Сharter97video расценивает блокировку фильма «Эпидемия во время диктатуры» как давление со стороны белорусских властей и проявление политической цензуры. Фильм был заблокирован из-за цитирования слов белорусского диктатора Александра Лукашенко о коронавирусе, прозвучавших на государственном пропагандистском телеканале ОНТ.

В конце 2019 года наш фильм о строительстве в Беларуси атомной станции «Островец смерти» также временно блокировался на YouTube по требованию телеканала ОНТ и был разблокирован из-за отсутствия на то оснований.

По данным организации «Репортеры без границ», Беларусь стабильно входит в десятку мировых «врагов интернета» и постоянно критикуется за цензуру и давление на свободу слова.

Уже более двух лет власти незаконно блокируют сайт Charter97.org в Беларуси, но людям удается обходить блокировку и читать правду о происходящем в стране. С требованием разблокировать сайт Charter97.org выступили все ведущие международные правозащитные организации, МИДы стран Евросоюза, были приняты две резолюции Европейского Парламента. Сейчас власти пытаются блокировать также наш видеоконтент.

Фильм «Эпидемия во время диктатуры» был создан для того, чтобы обратить внимание на катастрофическое положение людей в Беларуси, которые стали заложниками преступной политики властей, закрывающей глаза на пандемию коронавируса.

В условиях эпидемии коронавируса в Беларуси сокрытие правды о ситуации приведет к новым жертвам: счет погибших может идти на тысячи.

Просим руководство YouTube (Google) разблокировать наше видео.