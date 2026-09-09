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У гомельского предпринимателя изъяли «ябатькамобиль»

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  • 9.09.2026, 17:03
  • 8,996
У гомельского предпринимателя изъяли «ябатькамобиль»
Фрагмент фото со страницы Дробышевского

А прокурор вынес ему предупреждение.

Гомельский предприниматель, поклонник Лукашенко и сталинист Виталий Дробышевский выложил ряд сумбурных постов, из которых понятно, что у него возникли новые проблемы, пишет «Флагшток».

В одном из сообщений Дробышевский упоминает об изъятии Госавтоинспекцией его машины, разукрашенной госсимволикой, на которой он участвовал в пролукашенковских автопробегах.

Ранее Дробышевский публиковал фото на фоне этого авто — видно, что это старый «Форд Транзит»

Причины и обстоятельства изъятия авто пока остаются неизвестными. Но Дробышевский указывает на то, что «имущество, находящееся в машине, которую сотрудник ГАИ изъял, не описали, а там был и бюст Ленина, и книги Сталина, Конституция, и подарок от Республиканской конфедерации предпринимательства, и специальный пропуск, и имущество других людей, и документация юридического лица — все украдено и уничтожено».

По его словам, «даже иконы не оставили», и «пытаются меня выставить виноватым». Также он прикрепил скриншот жалобы в Генпрокуратуру на главное управление ГАИ.

Судя по постам Дробышевского, история с изъятием машины — лишь часть его конфликта с Генпрокуратурой. Она решила прекратить с ним переписку после ряда жалоб. В связи с этим он предупреждает: «Ответы чиновников и аудиозаписи придется выкладывать в интернет, тем самым я снимаю с себя ответственность за ваш имидж и репутацию».

Фрагмент фото со страницы Дробышевского

Как следует из прикрепленного ответа заместителя генпрокурора, Дробышевский жаловался на неисполнение организацией землеустройства обязанности по ознакомлению с границей земельного участка. А еще — на неполучение копии решения на исключения из Коммунистической партии Беларуси. Также он требовал извинений от должностных лиц оранов власти Гомельской области.

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