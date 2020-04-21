Лукашенко неожиданно перенес свое традиционное послание

Лукашенко неожиданно перенес свое традиционное послание46
- 21.04.2020, 16:25
- 12,547
Боится коронавируса?
Ежегодное послание Александра Лукашенко перенесено на более поздний срок. Традиционно Лукашенко выступает с программной речью в так называемой палате представителей в середине апреля. Но в этом году официальной информации о послании пока нет, сообщает "Еврорадио".
До конца апреля осталось меньше 10 дней. Если судить по графику работы "палаты представителей", в этом месяце так называемые депутаты уже не будут собираться в Овальном зале: на ближайшие дни запланирована работа в комиссиях, потом — четыре выходных и работа в избирательных округах.
Так называемый депутат Андрей Савиных рассказал, что дата послания еще не определена: “Оно, конечно, состоится. Но будет позже, чем обычно”.
Другие "депутаты", с которыми связались журналисты, также не располагают информацией о дате послания Александра Лукашенко.