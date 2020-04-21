Бывший совладелец футбольного минского «Динамо» заразился коронавирусом 5 21.04.2020, 22:54

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фото с сайта: pressball.by

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев проходит лечение в интенсивной терапии.

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев заразился коронавирусом. Многократный чемпион мира по самбо госпитализирован с двусторонним воспалением легких, он проходит лечение в интенсивной терапии, передает pressball.by.

Япринцев участвует в эстафете "On A Wave Stay Live" и демонстрирует комплекс физических упражнений не только для участников гуманитарной акции, но и для всех людей, оказавшихся на больничной койке.

Таким образом он стремится, с одной стороны, привлечь к участию в эстафете еще большее количество людей. А с другой стороны, призывает оказавшихся в сложной ситуации больных не унывать, не сдаваться, бороться за жизнь до последнего.

Международная спортивная онлайн-эстафета "On A Wave Stay Live" стартовала 14 апреля. Её суть заключается в том, что известные популярные спортсмены неформально и сообща тренируют онлайн всех желающих в разных странах мира, символически передавая им, таким образом, эстафету здоровья и взаимоподдержки. В финале эстафеты, через месяц после ее старта, состоятся и первые международные соревнования в условиях самоизоляции.

Кураторами и тренерами в эстафете стали известные самбисты, дзюдоисты, гимнастки, тяжелоатлеты и представители других спортивных дисциплин. Наряду со взрослыми, в эстафете принимает участие очень много детей, в том числе и с ограниченными возможностями.

Уже за первую неделю участники акции опубликовали в Facebook и Instagram порядка 1000 видеоотчетов и видеозаданий. В Англии, Германии, Румынии, Украине, Беларуси, Армении, Узбекистане, России и других странах — совершенно обычные, зачастую далекие от спорта — люди делают упражнения, разработанные организаторами эстафеты "On A Wave Stay Live", отмечает sambo.sport.