Премьер-министр Украины: Масочный режим в стране будет действовать минимум два года 6 22.04.2020, 10:28

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Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Люди должны привыкать жить по новым правилам ежедневно.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

По словам Дениса Шмыгаля, украинцам придется жить в новых условиях. «Мы все должны соблюдать «масочный режим», придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее.

То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года», – отметил Денис Шмыгаль. Премьер подчеркнул необходимость введения карантинных мероприятий трех уровней: «желтый, оранжевый, красный». «Желтый это когда ситуация умеренная, и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина.

Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас», – пояснил он.