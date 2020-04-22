Реаниматолог из Витебска: Звонили из прокуратуры, интересовались спонсорской помощью 58 22.04.2020, 17:42

9,063

Владимир Мартов

Врач сообщил о прокурорских проверках после интервью.

Витебский реаниматолог Владимир Мартов рассказал «Именам», как врачи во время пандемии сражаются за жизнь пациентов, как заражаются медики и как помогают волонтеры. А еще врач сообщил о прокурорских проверках. Витебская областная прокуратура объяснила, что происходит, пишет tut.by.

— Сейчас все воспылали любовью к врачам. Но вряд ли это продлится долго. Накануне эпидемии прогремело «дело врачей». Эти дела продолжаются, ничего не изменилось. А когда коронавирус закончится, будут опять с нами разбираться уже по поводу спонсорской помощи. Мне привозят дыхательные аппараты, средства защиты, я их хватаю, потому что они мне нужны прямо сейчас, и иду работать. Но я не знаю, правильно я их схватил или нет. Старшая медсестра просто сходит с ума сейчас от писанины — спонсорскую помощь надо правильно оформить. Коллеге уже звонили из прокуратуры, напоминали про процедуру получения спонсорской помощи. Проверки уже начались. Пока не особо активно — надо же нам работать. Но нет у меня иллюзий, что потом все закончится хорошо, — рассказал Владимир Мартов, который заведует реанимацией в больнице скорой помощи в Витебске.

Почему прокуратура устраивает проверки именно в такой момент, когда врачи и так живут на работе, когда у них нет времени на отдых и еду, а нужно еще заполнять какие-то документы?

В Витебской областной прокуратуре рассказали, что интервью читали, но высказывания врача комментировать не будут.

— В настоящий момент, когда распространяется данная инфекция, прокуратура совместно с другими государственными органами на постоянной основе проводит мониторинг и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В рамках данной работы, в том числе, анализируем исполнение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения, насколько медицинские работники и население обеспечены средствами индивидуальной защиты. Данную работу мы осуществляем в рамках деятельности по надзору за исполнением законодательства, — прокомментировал Владимир Полуянчик, представитель Витебской областной прокуратуры.

Как отмечает Владимир Александрович, прокуратура мониторит не только больницы. Например, Витебская транспортная прокуратура проверяла водителей-дальнобойщиков. Следуют ли они по маршруту, не останавливаются ли близко на отдых возле населенных пунктов, есть ли у них маски и перчатки. Кроме того, прокуратура подключается, когда у человека есть подозрение на COVID-19, а он отказывается от сдачи анализов, тогда с санкции прокурора его могут принудительно освидетельствовать.

Что же касается мониторинга учреждений здравоохранения, представитель прокуратуры не пояснил, каким образом это происходит, что делает прокуратура, если выясняется, что в больнице нет респираторов и противочумных костюмов.

— Если будут установлены нарушения, то прокуратура отреагирует в соответствии с требованиями законодательствами, — лишь добавил Владимир Полуянчик. — Мы никоим образом не можем советовать врачам, как поступать в каких-то неотложных ситуациях, которые связаны с оказанием экстренной медицинской помощи.