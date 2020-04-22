«Одноразовый костюм используем с 11 апреля, вместо бахил — пакеты для мусора» 4 22.04.2020, 19:19

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фото с сайта: medtour.ru

Медик из Минска рассказал об условиях работы.

"Одноразовый костюм используем с 11 апреля, на ноги надеваем пакеты для мусора вместо бахил". Медик из Минска рассказал об условиях работы, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Минская областная клиническая больница. Собираемся оперировать пациента, вероятность коронавирусной инфекции у которого почти 95%, - пишет он. - Вся клиническая картина, нет только результатов мазков. Посмотрите, как выглядит наш противочумной костюм. Он одноразовый, но мы его носим с 11 апреля. Изношен на 60%, чиним сами, как можем и чем можем. На ноги приходится вместо бахил надевать пакеты для мусора.

Заменить или выдать настоящие многоразовые костюмы администрация не в состоянии. О ранее озвученных крупных доплатах речи не идёт, так как больница объявлена "чистой", не работающей с инфекцией Covid-19".

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