«Одноразовый костюм используем с 11 апреля, вместо бахил — пакеты для мусора»4
- 22.04.2020, 19:19
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Медик из Минска рассказал об условиях работы.
"Одноразовый костюм используем с 11 апреля, на ноги надеваем пакеты для мусора вместо бахил". Медик из Минска рассказал об условиях работы, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Минская областная клиническая больница. Собираемся оперировать пациента, вероятность коронавирусной инфекции у которого почти 95%, - пишет он. - Вся клиническая картина, нет только результатов мазков. Посмотрите, как выглядит наш противочумной костюм. Он одноразовый, но мы его носим с 11 апреля. Изношен на 60%, чиним сами, как можем и чем можем. На ноги приходится вместо бахил надевать пакеты для мусора.
Заменить или выдать настоящие многоразовые костюмы администрация не в состоянии. О ранее озвученных крупных доплатах речи не идёт, так как больница объявлена "чистой", не работающей с инфекцией Covid-19".
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