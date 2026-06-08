На рынке валют в Беларуси — перемены 1 8.06.2026, 8:43

1,426

Доллар начал расти.

После достижения годового минимума 19 мая, курс доллара на белорусском валютном рынке возвращается к среднегодовым значениям. Про причины роста и дальнейшую динамику курсов, рассказывает финансовый аналитик сайта myfin.by Михаил Грачев.

Доллар начинает уверенный рост

По итогам прошлой недели курс доллара вырос на +2,06%, к началу года отставание доллара сократилось до -2,96%. Максимум прошлой недели на Белоруской валютно-фондовой бирже состоятся в четверг 4 июня USD/BYN 2,8274. К пятнице курс доллара корректировался и закрытие недели прошлой со значением USD/BYN 2,8169. Объём торгов долларом на БВФБ в первую неделю июня около среднего значения в 87,844 млн долларов.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю проделал обратное движение – к минимуму недели в четверг 4 июня RUB/BYN 3,8161 за 100 российских рублей к 3,8259 к окончанию торгов на БВФБ в пятницу 5 июня. Итого за прошлую неделю российский рубль потерял -1,07%, с начала года рост курса рубля сократился до 3,24%. Объём торгов на БВФБ российским рублём за неделю около средних значений в 18 326,24 млн рублей, или примерно 248,90 млн долларов в эквиваленте.

Как мы и предполагали, курс доллара с началом июня начал движение вверх под влиянием аналогичных изменений на российском финансовом рынке. В среду, 3 июня, российский Минфин объявил о существенном увеличении объёма операций покупки иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. В частности, общий объём покупки золота и валюты заявлен в размере 208,2 млрд рублей, что соответствует ежедневному объёму в 9,9 млрд рублей. Этот объём Минфин намерен закупить в период с 5 июня по 6 июля.

Именно после объявления решения российского Минфина на рынок вернулся максимальный объём после первых трёх дней ожидания. В самой России курс доллара в четверг поднимался до USD/RUB 74,65, оттолкнувшись от майского минимума в 70,75.

Общемировой рост доллара

Продолжится ли рост курса доллара на внутреннем рынке – покажет ближайшая неделя, но на мировом финансовом рынке в пятницу доллар также проявил удивительную активность. По итогам пятничного отчета NFP практически все основные активы упали против доллара США. Основная валютная пара EUR/USD закрыла прошлую неделю на минимуме с начала апреля 1,1521 с хорошей перспективой дальнейшего движения к отметке 1,1450. Золото также откатилось к двухмесячным минимумам в 4365 USD/Oz, доходность 10-летних трежерис выросла до 4,536 %, биткоин откатился до BTC/USD 62 011.

Можно сказать, что в пятницу состоялся бенефис доллара на мировом рынке. Внимание сейчас только к одному – это разовое выступление или начало мирового тура. Аргументы есть в пользу двух вариантов.

Прогноз на неделю

Возвращаясь на внутренний валютный рынок – вопрос недели, – как будет развиваться тренд, обозначившийся в начале июня.

С одной стороны – высокие цены на нефть провоцируют рост инфляции в самих Штатах, что может привести к ужесточению ДКП ФРС, чего так не хотелось бы президенту США Дональду Трампу. С другой стороны – высокая цена нефти поддерживает российский бюджет, и увеличение объёма покупки валюты российским Минфином может нивелироваться ростом предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, высокую ключевую ставку также никто пока не отменял, а это очень сильный фактор поддержки рубля.

Исходя из этого ближайшие торговые дни станут определяющими – удержится ли курс доллара на достигнутых позициях, пойдёт ли выше или вновь вернётся к годовым минимумам. Пока что, на текущей неделе доллар, вероятнее всего, будет минимально расти к отметке в USD/BYN 2,85. Курс российского рубля при этом немного снижается на белорусском рынке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com