Пашинян переиграл Москву 1 Эрнест Варданян

8.06.2026, 9:04

1,526

Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Главным последствием провала Кремля в Армении станет «разбор полетов».

Я специально публикую этот текст после закрытия избирательных участков, чтобы никто не мог обвинить меня в конъюнктурности.

Итак, несколько мыслей по завершении самой напряженной избирательной кампании в истории Республики Армения.

Одна из главных ошибок Москвы заключалась в том, что давление на Армению было воспринято не как наказание Пашиняна, а как давление на саму страну. Кремль пытался ударить по Пашиняну, но значительная часть удара пришлась по армянскому национальному самолюбию.

Запреты на ввоз армянской продукции, публичные угрозы, негативная риторика и заявления о возможных экономических последствиях европейского курса создали в обществе эффект внешней атаки.

Пашинян сумел представить себя не просто как участника выборов, а как фигуру, против которой работает мощная внешняя машина. Это дало ему дополнительный политический ресурс. Фактически Кремль своими действиями помог Пашиняну консолидировать часть общества вокруг темы суверенитета.

С другой стороны, основная проблема прокремлёвских кандидатов заключалась не только в их слабой организационной структуре, но и в отсутствии позитивного образа будущего для Армении.

Они не смогли предложить обществу понятную модель улучшения жизни, безопасности, экономики или государственного развития. Их кампания во многом строилась на отрицании Пашиняна, страхе перед Западом и ностальгии по прежней системе власти.

…Но не будем расслабляться. Если на выборах победит Пашинян, то Россия, вероятно, попытается перейти к поствыборной фазе давления, а именно: информационная кампания о якобы нелегитимности выборов; акцент на «снятии оппозиции» и «давлении на пророссийские силы» и др.

Тем не менее, я считаю маловероятной успешную реализацию этого сценария. Главным последствием провала Москвы в Армении станет «разбор полетов» в самой Москве. Но это уже не наши проблемы…

Эрнест Варданян, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com