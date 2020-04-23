Лукашенко продолжает заражать свою вертикаль 17 23.04.2020, 11:44

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Фото: БелТА

Экстренное совещание в Цал Дир Бие.

Лукашенко собрал сегодня совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БелТА.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Лукашенко. "Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами", - открыл совещание Лукашенко.