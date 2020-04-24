закрыть
24 апреля 2020, пятница, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Саакашвили заявил, что его могут назначить вице-премьером Украины 30 апреля

1
  • 24.04.2020, 16:34
Саакашвили заявил, что его могут назначить вице-премьером Украины 30 апреля
Фото: РБК-Украина

Экс-президент Грузии надеялся, что голосование за его кандидатуру состоится сегодня.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о его назначении вице-премьер-министром на заседании 30 апреля. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента [Владимира] Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", – отметил Саакашвили.

Он добавил, что "готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине".

"Надвигается наверное серьезное экономическо-общественное испытание, которое предстоит пройти Украине за все годы независимости", – считает экс-глава Одесской ОГА.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн