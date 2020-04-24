Саакашвили заявил, что его могут назначить вице-премьером Украины 30 апреля 1 24.04.2020, 16:34

Фото: РБК-Украина

Экс-президент Грузии надеялся, что голосование за его кандидатуру состоится сегодня.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о его назначении вице-премьер-министром на заседании 30 апреля. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента [Владимира] Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", – отметил Саакашвили.

Он добавил, что "готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине".

"Надвигается наверное серьезное экономическо-общественное испытание, которое предстоит пройти Украине за все годы независимости", – считает экс-глава Одесской ОГА.