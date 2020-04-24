Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился более чем на 60% 4 24.04.2020, 18:50

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Особенно ощутимый обвал произошел на западном направлении.

В январе—феврале поставки белорусских нефтепродуктов на внешние рынки снизились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют официальные статданные, пишут naviny.by.

Так, за январь—февраль на внешние рынки было поставлено 736,7 тыс. тонн нефтепродуктов (за январь—февраль 2019-го — почти 2 млн тонн).

Экспорт белорусских нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) в январе—феврале составил 395 тыс. тонн, что почти на 75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкое сокращение экспортных поставок белорусских нефтепродуктов произошло из-за значительного снижения импорта нефти. За январь—февраль этого года Беларусь импортировала 903,2 тыс. тонн нефти, что более чем в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение первых месяцев года Беларусь и Россия не могли договориться об условиях поставок российской нефти на белорусские НПЗ. В марте по итогам встречи премьер-министров двух стран было заявлено, что стороны достигли «принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон».