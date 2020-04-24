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На городском кладбище в Столбцах – десятки новых могил

  • 24.04.2020, 22:38
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На городском кладбище в Столбцах – десятки новых могил

Местные жители говорят, что умерших от коронавируса хоронят каждый день.

- На Северном кладбище на улице Ивенецкой в Столбцах хоронят по десять человек в день, большинство – без прощаний и церемоний, в закрытых гробах. Второй ряд свежих могил, - пишет телеграм-каналу «Баста» житель Столбцов.

- Очень много новых могил на кладбище в Столбцах, можете посчитать сами на фото. В прошлом году такого не было. Никогда такого не было, - сообщает читатель из Столбцов.

- Сегодня только на православной стороне кладбища - шесть новых ям для могил, три – на католической стороне, - говорит дочь умершей от коронавируса жительницы Столбцов, которую хоронили 23 апреля.

- Каждые сутки на этой неделе в ЦРБ Столбцов умирало от трех до пяти человек. Больница переполнена, заражены сотрудники и главврач. Нет персонала – все болеем, - говорит сотрудник Центральной районной больницы в Столбцах.

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