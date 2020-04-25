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Сицилия будет оплачивать туристам половину перелета и треть стоимости отеля

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  • 25.04.2020, 16:42
  • 2,350
Сицилия будет оплачивать туристам половину перелета и треть стоимости отеля
Иллюстрационное фото

Власти острова выбрали новую стратегию развития туризма.

Власти Сицилии после пандемии коронавируса хотят оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов, а также треть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Daily Mail.

Власти острова выбрали новую стратегию развития туризма, чтобы восстановить туристический поток на Сицилию.

Также туристам будут предоставлять бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.

Ваучеры с предложениями на скидки будут доступны на сайте Visit Sicily.


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