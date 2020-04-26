Жизнь белоруса на «коронавирусном субботнике» оценили в $1,5 26.04.2020, 10:58

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Пока люди заражались COVID-19, Лукашенко прятался в лесу.

Труд каждого белоруса, принявшего участие в республиканском субботнике 25 апреля, проходившем на фоне беспрецедентного суточного прироста зараженных коронавирусом, по предварительным данным, оценен в полтора доллара, сообщает АФН.

Многие никуда не ходили, а просто перечислили деньги, но это не меняет сути бессмысленности и финансовой бесполезности сегодняшнего пропагандистского мероприятия.

«Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек… перечислено порядка Br8,7 млн», - сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

Вклад каждого принявшего участие в субботнике – $1,5. Эта цифра явно указывает, что расходы на подготовку и проведение мероприятия явно превосходят его доходы.

Напомним, что пока люди на субботнике заражались COVID-19, Лукашенко прятался в лесу.