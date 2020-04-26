закрыть
26 апреля 2020, воскресенье, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Жизнь белоруса на «коронавирусном субботнике» оценили в $1,5

  • 26.04.2020, 10:58
  • 2,319
Жизнь белоруса на «коронавирусном субботнике» оценили в $1,5

Пока люди заражались COVID-19, Лукашенко прятался в лесу.

Труд каждого белоруса, принявшего участие в республиканском субботнике 25 апреля, проходившем на фоне беспрецедентного суточного прироста зараженных коронавирусом, по предварительным данным, оценен в полтора доллара, сообщает АФН.

Многие никуда не ходили, а просто перечислили деньги, но это не меняет сути бессмысленности и финансовой бесполезности сегодняшнего пропагандистского мероприятия.

«Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек… перечислено порядка Br8,7 млн», - сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

Вклад каждого принявшего участие в субботнике – $1,5. Эта цифра явно указывает, что расходы на подготовку и проведение мероприятия явно превосходят его доходы.

Напомним, что пока люди на субботнике заражались COVID-19, Лукашенко прятался в лесу.


популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина