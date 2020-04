В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

Em primeira mão! Segundo vídeo da Baby Anta nascida aqui na Reserva Ecológica de Guapiaçu. As antas foram extintas a mais de 100 anos, devido a caça no estado do Rio de Janeiro. O @projeto_refauna vem trabalhando arduamente com a reserva neste belo trabalho de reintrodução. pic.twitter.com/3CmQSJ35Hb