В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир 27.04.2020, 14:58

Иллюстрационное фото

Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро.

Бразильские экологи объявили о рождении тапира в дикой природе — такого не происходило уже более ста лет, с 1914 года. Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро, пишет журнал «Нож».

Тапиров в Бразилии уничтожили из-за их ценного мяса и шкур, в тех пор их было очень мало и жили они только под присмотром людей. В 2016 году организация, которая занимается защитой фауны в стране, запустила проект по восстановлению численности тапиров.

Ученые выпустили на волю несколько пар животных, одна из которых и обзавелась детенышем. Ему уже около трех месяцев, но ученые пока не поняли, самка это или самец.

Наличие тапиров очень важно для лесов Бразилии, говорят ученые. Из-за любви этих животных к фруктам их называют садовниками леса. Животные повсюду оставляют семена, из которых позже вырастают новые деревья.

Совсем скоро родится еще один маленький тапир, уверены экологи. Они установили, что еще одна выпущенная на волю самка ходит беременная.