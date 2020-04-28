закрыть
28 апреля 2020, вторник, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

На кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день появляются десятки новых могил

9
  • 28.04.2020, 9:10
  • 5,635
На кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день появляются десятки новых могил

Многих людей хоронят в закрытых гробах.

Десятки новых могил появляются на кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день. Многих людей хоронят в закрытых гробах. В октябре кладбище расширили, территория, которая была присоединена к нему, почти вся заполнена новыми захоронениями, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Кладбище расширяли в октябре с большим запасом. Но в этот раз меня удивило, что хоронят людей прямо у дороги, предварительно не подготовив места. При мне хоронили двух людей в закрытых гробах. Присутствовали сотрудники милиции, которые запрещали съемку», - пишет житель Мозыря.

«Такого количества новых захоронений, которые появились в последний месяц, никогда раньше не было», - рассказал другой житель Мозыря, который прислал видео, снятое на кладбище.

На фото красным цветом выделена новая часть кладбища, где сейчас проводят захоронения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин