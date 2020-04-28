На кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день появляются десятки новых могил 9 28.04.2020, 9:10

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Многих людей хоронят в закрытых гробах.

Десятки новых могил появляются на кладбище «Дрозды» в Мозыре каждый день. Многих людей хоронят в закрытых гробах. В октябре кладбище расширили, территория, которая была присоединена к нему, почти вся заполнена новыми захоронениями, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Кладбище расширяли в октябре с большим запасом. Но в этот раз меня удивило, что хоронят людей прямо у дороги, предварительно не подготовив места. При мне хоронили двух людей в закрытых гробах. Присутствовали сотрудники милиции, которые запрещали съемку», - пишет житель Мозыря.

«Такого количества новых захоронений, которые появились в последний месяц, никогда раньше не было», - рассказал другой житель Мозыря, который прислал видео, снятое на кладбище.

На фото красным цветом выделена новая часть кладбища, где сейчас проводят захоронения.

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