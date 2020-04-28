Ученые открыли новый вид черепахи: она «ехидно улыбается» 28.04.2020, 22:00

Новый вид черепахи мата-мата

фото: Senckenberg Natural History Collections

Фотофакт.

Ученый Уве Фриц из немецкого Института Зенкенберг вместе со своими коллегами из других стран описал новый вид черепахи мата-мата рода Chelus. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Института.

Ранее считалось, что существует лишь один вид черепах мата-мата. Однако ученые заметили, что особи, которые обитают в бассейнах разных рек, отличаются.

Специалисты отобрали 75 образцов ДНК и выяснили, что на самом деле существуют два генетически и морфологически хорошо дифференцированных вида: новый вид Chelus orinocensis обитает в бассейнах Ориноко и Рио-Негро, тогда как ранее известный Chelus fimbriata ограничен исключительно бассейном Амазонки.

Новый вид черепахи мата-мата

фото: Senckenberg Natural History Collections

Ученые считают, что разделение на виды произошло около 13 миллионов лет назад вместе с разделением водных систем указанных рек.

Новые Chelus orinocensis имеют причудливый вид. Черепахи выглядят словно 50-сантиметровый камень поросший водорослями, голову которого украшает большой рот по форме напоминающий улыбку. Такая форма рта помогает им засасывать жертву и целиком заглатывать добычу.

Ученые отмечают, что животное, хоть и не находится официально под угрозой исчезновения, часто становится объектом наживы для браконьеров из-за своей необычной внешности.