Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена 29.04.2020, 8:06

Хиллари Клинтон

Фото: Andrew Harnik/AP

Политик стала последним ключевым демократом, высказавшимся в пользу бывшего вице-президента США.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выразила поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в ноябре этого года от Демократической партии, сообщает «Голос Америки».

Клинтон вместе с Байденом приняла участие в видеоконференции, в ходе которой обсуждалось воздействие пандемии коронавируса на женщин.

«Подумайте о том, какая разница была бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к ученым, - сказала Клинтон, - В этот момент нам нужен такой лидер, как Джо Байден. Джо Байден готовился к этому моменту всю свою жизнь».

Клинтон участвовала в президентских выборах в 2016 году и опередила Дональда Трампа почти на 3 миллиона голосов избирателей, однако проиграла кандидату от республиканцев в ходе голосования в коллегии выборщиков, представлявших каждый из 50 штатов, входящих в состав США.

Клинтон проиграла Трампу в нескольких ключевых для коллегии выборщиков штатах.

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь в последнее время часто критиковала действия президента Трампа.

Клинтон стала последним ключевым демократом, поддержавшим Байдена. Ранее бывшего вице-президента поддержал Барак Обама, в администрации которого Джо Байден работал в течение восьми лет.