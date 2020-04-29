закрыть
29 апреля 2020, среда, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Лукашенко на субботнике работал в свитере ценой в две месячные зарплаты белоруса

30
  • 29.04.2020, 12:25
  • 12,557
Лукашенко на субботнике работал в свитере ценой в две месячные зарплаты белоруса

А что ж не Коминтерн? 

В субботу 25 апреля Лукашенко принял участие в республиканском субботнике — он сажал деревья на территории Национального парка Припятский.

Многие обратили внимание на шпица, который был в корзине для рассады. А опытный охотник и блогер Евгений Юшкевич обратил внимание на свитерок, в котором засветился Лукашенко, пишет the-village.me.

«На нем надет кардиган Харкила, по ценнику/качеству — „Мерседес“ в мире охотодежды. У меня лично даже носков этой марки нет — дорого. А что ж не Коминтерн? […] Это охотничья одежда, предназначение — лазить по дерьму, рвать, тонуть и т.д. Это как пикап, а не „Феррари“, но в мире пикапов — это дорогой пикап».

По фото можно разглядеть, что на Лукашенко кардиган Harkila Viken.

Его стоимость в разных магазинах мира доходит до 300 евро. Вот, например, финский магазин снаряжения продает кардиган за 289 евро. На сайте самого бренда этой модели в продаже уже нет. Такие свитера называют виндстопперами: мембрана защищает этот шерстяной кардиган от проникновения ветра.

Белорусский магазин охотничьей одежды продает другой, похожий кардиган, но модели Rodmar, за 844 рубля (319 евро).

Фирма Harkila (правильнее — Härkila) ведет свою историю уже больше трехсот лет, когда финский иммигрант решил разводит в Швеции лосей. Уже в 20 веке фирма занялась заодно и разведением охотничьих собак, а с 1985 года стала выпускать охотничью одежду. В 2002 году фирма вошла в состав датской компании Seeland International, и сейчас Härkila считается датским брендом.

Ранее Лукашенко неоднократно признавался в любви к белорусской одежде и всем советовал именно ее, но сам при этом то и дело появляется в обновках заграничного производства.


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова