Лукашенко на субботнике работал в свитере ценой в две месячные зарплаты белоруса 30 29.04.2020, 12:25

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А что ж не Коминтерн?

В субботу 25 апреля Лукашенко принял участие в республиканском субботнике — он сажал деревья на территории Национального парка Припятский.

Многие обратили внимание на шпица, который был в корзине для рассады. А опытный охотник и блогер Евгений Юшкевич обратил внимание на свитерок, в котором засветился Лукашенко, пишет the-village.me.

«На нем надет кардиган Харкила, по ценнику/качеству — „Мерседес“ в мире охотодежды. У меня лично даже носков этой марки нет — дорого. А что ж не Коминтерн? […] Это охотничья одежда, предназначение — лазить по дерьму, рвать, тонуть и т.д. Это как пикап, а не „Феррари“, но в мире пикапов — это дорогой пикап».

По фото можно разглядеть, что на Лукашенко кардиган Harkila Viken.

Его стоимость в разных магазинах мира доходит до 300 евро. Вот, например, финский магазин снаряжения продает кардиган за 289 евро. На сайте самого бренда этой модели в продаже уже нет. Такие свитера называют виндстопперами: мембрана защищает этот шерстяной кардиган от проникновения ветра.

Белорусский магазин охотничьей одежды продает другой, похожий кардиган, но модели Rodmar, за 844 рубля (319 евро).

Фирма Harkila (правильнее — Härkila) ведет свою историю уже больше трехсот лет, когда финский иммигрант решил разводит в Швеции лосей. Уже в 20 веке фирма занялась заодно и разведением охотничьих собак, а с 1985 года стала выпускать охотничью одежду. В 2002 году фирма вошла в состав датской компании Seeland International, и сейчас Härkila считается датским брендом.

Ранее Лукашенко неоднократно признавался в любви к белорусской одежде и всем советовал именно ее, но сам при этом то и дело появляется в обновках заграничного производства.