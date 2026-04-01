Одна из стран Персидского залива готовится помочь США силой открыть Ормузский пролив 1.04.2026, 9:48

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Это может быть первый случай в истории.

Объединенные Арабские Эмираты готовятся помочь США открыть Ормузский пролив силой. Это может стать первым случаем, когда страна Персидского залива станет стороной боевых действий в ответ на атаки Ирана.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание цитирует неназванных арабских чиновников, которые заявили, что ОАЭ лоббируют резолюцию Совета Безопасности ООН, которая позволила бы такие действия.

Эмиратские дипломаты призвали США и военные силы в Европе и Азии сформировать коалицию для открытия пролива силой, сообщили чиновники.

Представитель ОАЭ заявил, что иранский режим считает, что «борется за свое существование и готов задушить мировую экономику через блокаду пролива».

Он также отметил, что страна активно изучает возможности своего военного участия в обеспечении безопасности пролива, в частности усилия по разминированию и предоставлению других услуг обеспечения.

При этом даже в случае провала голосования Эмираты готовы присоединиться к военным усилиям, отмечают источники.

В МИД ОАЭ заявили, что есть «широкий глобальный консенсус, что свобода навигации в Ормузском проливе должна быть сохранена».

По словам некоторых арабских чиновников, ОАЭ призывают США оккупировать острова на этом стратегическом водном пути. В частности, остров Абу-Муса, который Иран удерживает уже полвека и на который претендуют Эмираты.

Саудовская Аравия и другие государства Залива сейчас настроены против иранского режима и хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока он не будет обезврежен или свергнут.

До начала войны ОАЭ рассматривали Иран как сложного соседа, политические позиции которого все же поддавались определенной логике. Но с 28 февраля режим показал свое истинное лицо.

В то же время участие Эмиратов в потенциальной операции несет значительные риски, поскольку может привести к долговременной напряженности с Ираном.

На этом фоне Тегеран уже отреагировал усилением атак по территории ОАЭ.

За последние дни интенсивность ракетных и беспилотных ударов резко возросла - в частности, было выпущено около 50 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

Иран также предупредил, что будет уничтожать критическую инфраструктуру любой страны Персидского залива, которая поддержит силовую операцию, прямо упомянув ОАЭ.

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