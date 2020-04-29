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«Полный туман»: как в Литве реагируют на отсутствие карантина в Беларуси

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  • 29.04.2020, 13:28
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«Полный туман»: как в Литве реагируют на отсутствие карантина в Беларуси

Северная соседка провела на карантине семь недель и выходить из него будет постепенно.

Власти Литвы объявили карантин в связи со вспышкой коронавируса 16 марта. Карантин продлевался уже 4 раза — до 30 марта, 13 апреля, 27 апреля и 11 мая. Министр здравоохранения страны говорит о том, что карантин будет продлен еще как минимум один раз. Однако сами карантинные меры постепенно ослабляются: число заболевших стабилизировалось, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

По данным на 28 апреля, во всей Литве зафиксировали только 5 новых случаев коронавируса. В целом в стране заболели 1344 человека, умерли 44, выздоровели 536.

Карантинные меры

С 16 марта Литва ввела строгие карантинные меры. Были закрыты границы: литовцам запретили выезжать из страны без веских причин, всех прибывающих в Литву из-за границы помещали на обязательный двухнедельный карантин. Самоуправления страны даже организовывали места для изоляции тем, у кого не было возможности самоизолироваться. Эта мера действует до сих пор.

Школы и другие учреждения образования перешли на дистанционный режим, были закрыты детские сады. Работу остановили кафе, кинотеатры, музеи, рестораны, салоны красоты, спортивные клубы. Жителям страны запретили собираться более 5 человек, после эта мера была ужесточена: на сегодняшний день нельзя собираться более чем вдвоем. С 10 апреля в обязательном порядке жители должны носить маски в общественных местах.

Первый этап ослабления карантина

С 27 апреля Литва ослабила карантин — по словам министра здравоохранения, эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать. Кафе и ресторанам разрешили возобновить работу, подавая блюда на улице. Расстояние между столиками должно составлять не менее 2 метров, за одним столом могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи). Власти Вильнюса решили поддержать местные кафе и рестораны и выделили городские территории для того, чтобы кафе и рестораны могли установить там свои столики. Решение действует на весь летний сезон и распространяется на 18 городских территорий, в том числе Ратушную площадь, улицу Вокечю, площадь Европы, проспект Гедиминаса. Размещение столиков для кафе бесплатное — нужно только уведомить об этом мэрию.

С 27 апреля частично открылись также детские сады — сформированы по 2-3 группы для детей, родители которых могут вернуться на работу. С той же даты открылись салоны красоты и парикмахерские. Мастера могут обслуживать клиентов, если расстояние между креслами — не менее двух метров. Клиенты и мастера должны быть в масках. Часть процедур все еще под запретом, к примеру, косметологические процедуры, бритье бороды, депиляция — все, где мастер контактирует с кожей клиента. Разрешено красить и стричь волосы, а также делать маникюр.

С 27 апреля открылись музеи, прогулочные тропы, спортивные площадки. Люди должны быть в масках и перемещаться группами по двое так, чтобы сохранялась нужная социальная дистанция.

Второй этап смягчения карантина — на подходе

29 апреля правительство обсудит второй этап смягчения карантина. Ожидается, что на этом этапе будет разрешен выезд за пределы страны, проведение всех форм досуга под открытым небом, мероприятия в открытом пространстве с участием не более 10 человек и возобновится предоставление плановых услуг в сфере здравоохранения. Планируется уточнить порядок ношения масок: их не нужно будет надевать детям до 6 лет, водителям автомобилей, профессиональным спортсменам во время тренировок и всем, кто находится в сельской местности.

На этом этапе планируется разрешить работу спортивных клубов в закрытых помещениях при ограничении числа посетителей и обеспечении санитарных норм. Также планируется возобновить плановые операции в медицинских учреждениях страны.

Несмотря на ослабления правил, сам карантин снят не будет.

«Полный туман»: как в Литве реагируют на отсутствие карантина в Беларуси

В отличие от Литвы, которая объявила чрезвычайное положение еще до того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса, в Беларуси карантин не введен до сих пор несмотря на устрашающую эпидемиологическую ситуацию. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасения, что ситуация с коронавирусом в Беларуси гораздо хуже, чем это пытаются показать власти и заявил, что доверять белорусской информации нельзя. «Белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой. Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», — заявил Науседа. В ответ на это Лукашенко в традициях колхозной дипломатии посоветовал «заняться своим вирусом: У тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют».

После Литва предложила гуманитарную помощь Беларуси: защитные средства и медицинское оборудование. Лукашенко не проявил дальнейшего интереса в получении гуманитарной помощи, и вопрос так и остался подвешенным.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштравичюс считает, что доверять Беларуси в вопросах кризисного управления нельзя. «Пока страны ЕС принимают все возможные меры предосторожности, чтобы защитить своих граждан, власти Беларуси называют пандемию психозом, а лично Лукашенко предложил людям защититься от вируса водкой и сауной. Белорусские врачи и независимые СМИ сообщают о фальсификации статистики случаев коронавируса в Беларуси», — заявил политик.

Депутат литовского парламента Жигимантас Павильонис заметил, что Лукашенко не сделал ничего, чтобы остановить коронавирус, но зато обратился за финансовой помощью к ЕС. «Правитель Беларуси, который еще не предпринял никаких шагов по предотвращению распространения коронавируса, уже обратился за помощью к Европейскому союзу. Мы считаем, что поддержка налогоплательщиков Литвы и Европы может быть применена только непосредственно к гражданам Беларуси, которые не имеют возможности защитить себя от вируса, но, конечно, не к режиму Лукашенко», — заявил депутат литовского Сейма.

Известный литовский журналист Валентинас Мите заявил, что последствия эпидемии в Беларуси достигнут и Литвы. «Лукашенко говорит совершенно непоследовательно. Сначала он отрицал, что эпидемия в стране вообще есть. По его мнению, это всего лишь психоз, а главное — экономика страны. По мнению белорусских аналитиков, официальным данным нельзя доверять вообще. Лукашенко никогда не отличался любовью к правде. Врачи ставят пневмонию вместо коронавируса — словом, полный туман. Некоторые утверждают, что Беларусь ведет себя аналогично Швеции. Ничего подобного. Швеция — это демократия с независимыми СМИ, гражданским обществом и отличной системой здравоохранения. В шведской статистике мы можем быть уверены. В случае Беларуси угроза исходит от непонятных действий (бездействия) Лукашенко», — считает журналист.


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